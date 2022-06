Apple verstopt leuke AR-verrassing op de website van WWDC 2022

Wie de evenementenpagina van WWDC 2022 op zijn iPhone of iPad opent, krijgt een leuke verrassing te zien. Net als bij voorgaande evenementen heeft Apple de uitnodiging, met behulp van Augmented Reality, interactief gemaakt.

Bij voorgaande evenementen was het mogelijk om, bijvoorbeeld, door het Apple-logo te wandelen. Erg leuk, maar het is dit jaar voor het eerste dat de uitnodiging echt volledig interactief is.

Apple verstopt leuke AR-verrassing

Wie de WWDC 2022-pagina op de website van Apple bezoekt op zijn iPhone of iPad krijgt deze leuke interactie te zien. Door gebruik te maken van AR is het mogelijk om in je eigen omgeving een pakje Trading Cards te openen. Deze is te activeren door op de evenementenpagina op de Memoji achter de laptop te klikken.

Zoals je hierboven ziet worden er drie kaarten uit het pakje, die op je eigen tafel ligt, gepresenteerd. Wat ze vervolgens doen, dat laten we je natuurlijk zelf ontdekken. Via deze website kun je er in ieder geval mee aan de slag gaan.

WWDC 2022

Vanaf aanstaande maandag, 6 juni 2022, is het tijd voor Apple’s WorldWide Developers Conference. Tijdens WWDC 2022 laat Apple een hoop nieuwe dingen zien, zoals iOS 16 en iPadOS 16. Daarnaast is er ook de verwachting dat het Amerikaanse bedrijf aan de haal gaat met een nieuwe MacBook Air.

Wat Apple je precies laat zien zal volgende week duidelijk worden. Blijf op de hoogte via deze pagina op onze website.