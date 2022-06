Apple gaat uiteindelijk werksituatie werknemers tóch verbeteren

Aangezien werknemers uit verschillende fysieke Apple-winkels werken aan een vakbond, komt het bedrijf uit Cupertino nu terug op een besluit. De iPhone-maker besluit toch de werksituatie enigszins te verbeteren voor al die medewerkers. Zo worden hun roosters voortaan iets flexibeler opgesteld dan voorheen het geval was.

Bloomberg meldt dat Apple er voortaan voor zorgt dat er minimaal twaalf uur tussen de ene en de andere shift zit. Voorheen was dit minimaal tien uur. Daarnaast hoeven werknemers niet meer dan drie dagen per week tot na acht uur in de avond te werken. Maar hier kunnen ze – indien gewenst – wel voor kiezen.

Apple geeft werknemers meer flexibiliteit

De winkelmedewerkers hoeven niet meer dan vijf dagen achter elkaar te werken; voorheen werkten ze gemakkelijk zes dagen achter elkaar. Het kan zijn dat er uitzonderingen gelden op die nieuwe richtlijn, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen of productlanceringen. Ook komen fulltimers in aanmerking voor een volledig weekend vrij, na zes maanden werken.

Dit hebben werknemers tegenover de redactie van Bloomberg bevestigd. Apple voert de veranderingen in de komende maanden door, die bovenop het pakket dat het reeds in februari introduceerde komen. Medewerkers hebben sindsdien recht op meer vakantie- en ziektedagen en krijgen een verlengd ouderschapsverlof.

Werknemers vormen een vakbond

Winkelmedewerkers in Washington State, New York, Maryland en Atlanta namen eerder stappen richting het opzetten van een vakbond. De mensen vragen om een hoger loon, meer vakantietijd, betere pensioenopties en andere voordelen. Eerder hadden de acties weinig zin, maar nu lijkt er schot in de zaak te zitten.

Deirdre O’Brien, bij Apple verantwoordelijk voor retail, stuurde in mei een video naar de medewerkers. Daarin stelt de verantwoordelijk dat het “je recht is je bij een vakbond te voegen”, en dat “het ook je recht is dat niet te doen”. O’Brien ziet graag dat werknemers zich hierover goed laten informeren, door van meerdere bronnen gebruik te maken.

Bloomberg