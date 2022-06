S8-chip Apple Watch Series 8 lijkt geen grote upgrade van S7 te worden

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven komen er dit jaar drie nieuwe versies van de Apple Watch aan, waaronder de Series 8. Alle drie de versies lijken echter dezelfde chipset te gebruiken die we nu al tegenkomen in de Series 7. Qua prestaties lijken de nieuwe modellen er in de basis dus niet op vooruit te gaan.

Naast een reguliere versie van de Apple Watch Series 8, kunnen we mogelijk ook twee andere modellen verwachten. De drie modellen gaan er aan de buitenkant allemaal anders uitzien, maar ze delen dus – naar verluidt – wel dezelfde basis. En die basis is dus dezelfde processor die we reeds tegenkomen in de Series 7.

Apple Watch Series 8: drie modellen?

De standaardversie van de Apple Watch Series 8 volgt waarschijnlijk een voorspelbaar pad. Daarnaast wil Apple ook nog een geüpdatet Watch SE-model en een versie voor extreme sporten uitbrengen. Tenminste, als we de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-redacteur Mark Gurman mogen geloven.

De drie Apple Watch Series 8-varianten zijn dus waarschijnlijk niet sneller dan hun voorgaande versies. Maar wellicht voert Apple nog een softwaretruc uit, waardoor de boel toch geoptimaliseerd kan worden. Qua overige specificaties hoeven we niet te verwachten dat de Watch het niveau van de Series 6 ontstijgt.

En wat gebeurt er dan in 2023?

Gurman waagt zich ook alvast aan een voorspelling voor 2023. Dan kunnen we op Apple-smartwatches verwachten die wel degelijk een boost in snelheid krijgen, aangezien die “een compleet nieuwe processor krijgen”. Verder is het zo dat de nieuwe Watch SE hetzelfde schermformaat als z’n voorganger krijgt.

Met de release van watchOS 9, later dit jaar, verdwijnt tevens de support voor de Apple Watch Series 3. De huidige Watch SE kan dan de rol van een goedkoper model gaan overnemen. Maar wat de toekomst precies in petto heeft, blijft toch lastig te voorspellen — dat geldt ook voor de techindustrie.

Power On