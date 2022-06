Hoe de Apple Watch Parkinson-symptomen kan bijhouden

Het lijkt erop dat de Apple Watch in de toekomst de mogelijkheid krijgt symptomen van de ziekte van Parkinson te monitoren via extra software. Een bedrijf in de Verenigde Staten, Rune Labs, kreeg daarvoor namelijk goedkeuring van de Amerikaanse FDA-waakhond. De FDA is in Nederland vergelijkbaar met de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA).

Rune Labs is een bedrijf dat gespecialiseerd is in werken met breindata en therapieën op basis van neurologie. Het ontwikkelde een softwareplatform waarmee het symptomen van de ziekte van Parkinson kan bijhouden. Daarvoor maakt Rune Labs gebruik van onder meer de bewegingssensoren in de Apple Watch.

Apple Watch en Parkinson

Brian Pepin legt tegenover Reuters uit dat Rune Labs de Apple Watch-gegevens gebruikt in combinatie met informatie vanuit andere bronnen. Denk dan aan een implantaat van Medtronic. Die implantaat is in staat verschillende signalen vanuit het brein op te vangen en te vertalen naar een digitale omgeving.

Het doel van die informatieverwerking is dat dokters uiteindelijk de behandeling van de patiënt echt op de patiënt kunnen afstellen. Soms werken algemene behandelingen niet goed en dan zou het fijn zijn wanneer je als behandelaar meer informatie tot je beschikking hebt. En mogelijk kan de smartwatch daarbij helpen.

Even langsgaan bij de dokter

Nu is het zo dat patiënten langs moeten gaan bij de arts om de symptomen van de Parkinson-ziekte in kaart te brengen. Helaas is het zo dat de symptomen mettertijd verschillen, waardoor er dus een incompleet beeld ontstaat. Dat levert een situatie op die niet ideaal is en dus toe is aan wat verbetering.

De Apple Watch kan met de juiste software dus meer inzicht geven in de klachten en symptomen die patiënten ervaren. Daardoor ontstaat er een gedetailleerd(er) beeld, waardoor patiënten mogelijk beter geholpen kunnen worden. Het is nu slechts een kwestie van tijd totdat Apple en Rune Labs de functionaliteit uitbrengen.

