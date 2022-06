OMT Helpdesk: wat moet je doen als je Apple Watch gestolen is?

De Apple Watch is een magistrale smartwatch die je, zodra er enigszins aan gewend bent, echt niet meer wilt missen. Helaas denken criminelen daar ook zo over en kan het voorkomen dat je geliefde gadget gestolen wordt. Wat moet je dan doen?

In de OMT Helpdesk probeert de redactie van One More Thing je te helpen met je Apple-producten. Vandaag het vraagstuk: wat moet ik doen als mijn Apple Watch gestolen is?

Probeer je Apple Watch te vinden in Zoek mijn

Het is niet aan te raden om direct achter een dief aan te gaan zodra je Apple Watch gestolen is. Het is echter wel altijd goed om te checken of jij het bij het rechte eind hebt. Check dus altijd eerst even in de Zoek Mijn-app of de locatie van je smartwatch vast te stellen is. Dit is mogelijk via je iPhone, iPad of Mac. Je kunt dit doen via de app of door in je browser in te loggen op de iCloud-website. Hou er echter wel rekening mee dat de functie ingeschakeld moet zijn op je Apple Watch. Deze is niet achteraf in te schakelen.

Open Zoek mijn

Selecter bij Apparaten je Apple Watch

Wacht tot de app verbinding maakt

Als de Apple Watch dichtbij is, dan is de kans groot dat die verbinding snel gemaakt is. Het is op dat moment ook mogelijk om een geluidje af te spelen of te navigeren naar het apparaat. Krijg je hem niet te pakken, dan is het tijd voor de volgende stap.

Geef de smartwatch op als verloren

Die volgende stap is het melden van de verloren Apple Watch. Het is altijd slim om dat bij de politie te doen, maar dankzij het Zoek mijn-netwerk is er een extra mogelijkheid. Je kunt binnen de app de functie Geef op als verloren activeren, waardoor je de smartwatch als het ware op slot zet. Simpeler gezegd: voor degene die je smartwatch heeft is hij zojuist onbruikbaar geworden.

Via de Zoek mijn-app stel je dit als volgt in:

Open de Zoek mijn-app

Selecteer bij Apparaten je Apple Watch

Zoek naar Geef op als verloren

Druk op Activeer

Volg de stappen die in het scherm worden weergegeven.

Werk je via de browser, doe je dit als volgt:

Ga naar iCloud.com

Log in met je Apple ID

Vul de code in als je Tweefactor-authorisatie hebt ingeschakeld

Druk op Vertrouw

Selecteer vervolgens Zoek iPhone

Kies bij Alle apparaten je Apple Watch

Selecteer Verloren-modus

Vul je mobiele nummer in

Druk op Gereed

Je telefoonnummer zal nu direct weergegeven worden op de Apple Watch. Mocht iemand met goede bedoeling de smartwatch hebben weggelegd, weten ze direct dat je er naar opzoek bent en hoe ze je kunnen bereiken. Daarbij krijg je ook een update zodra hij gevonden is.

Wis je Apple Watch op afstand

Mocht je echt met de handen in het haar zitten en de Apple Watch al enige tijd kwijt zijn? Dan is het misschien slim om het hele apparaat, op afstand, te wissen. Hierdoor zullen al je persoonlijke gegevens verdwijnen en is de smartwatch bijna weer zo goed als nieuw. Er zal dus niets kunnen gebeuren met je accounts of betaalpassen.

Via de Zoek mijn-app doe je dit als volgt:

Open de Zoek mijn-app

Selecteer bij Apparaten je Apple Watch

Veeg helemaal naar benden

Kies de optie Wis apparaat

Volg de opgegeven stappen

Via je browser doe je dit, nadat je bent ingelogd, als volgt:

Selecteer op de website Alle apparaten

Kies je Apple Watch uit de lijst

Kies voor de optie Wis Apple Watch

Volg vervolgens de stappen in beeld

Mocht je nog vragen hebben over een verloren of gestolen Apple Watch? Stel ze dan gerust in de reacties hier onder. Heb jij de OMT Helpdesk voor iets anders nodig? Dan kun jij je vraag, met onderwerp OMT Helpdesk, naar [email protected] sturen.