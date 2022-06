De Apple Watch-feature waar tijdens WWDC 2022 elk spoor van ontbrak

In aanloop van het WorldWide Developers Conference 2022 hebben we ongelofelijk veel geruchten voorbij zien komen. Sommigen van hen hadden het bij het juist eind. Anderen hebben de plank volledig misgeslagen.

Dat geldt ook voor een Apple Watch-functionaliteit die naar verluidt met watchOS 9 geïntroduceerd zou worden. Hoewel we er best enthousiast over waren leek ieder spoor tijdens de WWDC 2022 keynote te ontbreken. Helaas.

Geen spoor van Apple Watch-functionaliteit

Tijdens de WWDC 2022 keynote van afgelopen maandag werd watchOS 9 uit de doeken gedaan. De Apple Watch krijgt er dankzij de update een hoop nieuwe functionaliteiten bij. Denk bijvoorbeeld aan specifiekere workouts voor hardlopers, nieuwe wijzerplaten en een verbeterde slaapmeter. Prettige verbeteringen, al was er helaas wel het gevoel dat er iets ontbrak. Eén functionaliteit bleef namelijk achter.

Ondanks de woorden van betrouwbare journalist Mark Gurman introduceerde Apple geen verbeterde besparingsmodus voor de Apple Watch. Naast het feit dat deze niet benoemd werd tijdens de keynote van maandag, ontbreekt ook in de eerste betaversie ieder spoor van de functie. Het lijkt er dus sterk op dat we het met de huidige insteek van de functie moeten doen.

De grote vraag is natuurlijk of de functionaliteit daadwerkelijk van de baan is. Er is een mogelijkheid dat de Apple Watch Series 8, die waarschijnlijk later dit jaar het daglicht ziet, de functionaliteit alsnog introduceert. Al is dat een voorspelling waar we uiterst voorzichtig mee zijn.

Alles over WWDC 2022

Gelukkig heeft het WorldWide Developers Conference 2022 ons alles behalve teleurgesteld. De introducties van iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 en macOS 13 Ventura zaten boordevol fantastische toevoegingen. Zo beschikt iOS over een nieuwe vergrendelscherm, maakt Ventura gebruik van Stage Manager en werkt je iPad nog meer als een computer.

