Apple sluit monsterdeal MLS: alle wedstrijden, 10 jaar lang en overal ter wereld

Na het vastleggen van Friday Night Baseball en de strijd om de rechten voor de National Football League, haalt Apple nog meer uitzendrechten in huis. Het Amerikaanse bedrijf gaat de komende tien jaar de wedstrijden van Major League Soccer uitzenden.

Het gaat om een gigantische deal die we nog nooit eerder hebben gezien. Apple haalt namelijk niet alleen de rechten voor de komende tien jaar binnen, maar zendt de wedstrijden als enige partij overal ter wereld uit.

Apple’s imposante deal met de MLS

Vanaf begin 2023 start Apple met het uitzenden van de wedstrijden in de MLS. Major League Soccer is de Amerikaanse voetbalcompetitie die, vooral in de Verenigde Staten, steeds meer in populariteit stijgt. De deal is overigens geen misselijke. Apple zendt alle wedstrijden exclusief uit tot en met het seizoen van 2032. Niet alleen in Amerika, maar dus over de hele wereld.

Om de wedstrijden aan te bieden komt er een nieuwe MLS-app. Logischerwijs is deze, voor een bepaald bedrag per maand, te gebruiken op je Apple TV. Het is dus niet zo dat je als abonnee van Apple TV+ bijvoorbeeld alle wedstrijden makkelijk mee kunt pikken. Al is er wel een voordeel voor de abonnees te vinden. Zo maakt Apple vandaag bekend dat er, zonder extra kosten, een brede selectie aan wedstrijden te bewonderen is.

Naast de wedstrijden in de reguliere competitie, zal ook de Leagues Cup te zien zijn via de MLS-app. Deze wedstrijden worden aangevuld door originele programma’s met herhalingen, hoogtepunten en analyses.

Terug te vinden in News

Door de samenwerking met de MLS is het ook mogelijk om de sportcompetitie beter te volgen via Apple News. Berichten over de wedstrijden bieden vanaf 2023 bijvoorbeeld de mogelijkheid om hoogtepunten snel terug te kijken. Ideaal voor de echte fan, dus.

In het begin zullen de MLS-wedstrijden bij Apple voorzien worden van Engels en Spaans commentaar. Alle wedstrijden van de Canadese teams krijgen wel een Franse commentator.