Gebruikt je favoriete app de Apple-videospeler? Dan krijg je meer controle!

Wanneer je favoriete app op één van de platformen van Apple gebruikmaakt van de standaard videospeler, krijg je mogelijk toegang tot meer opties. Het bedrijf brengt namelijk afspeelsnelheden naar iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura en zelfs tvOS 16. Vooral dat laatste platform krijgt behoorlijk weinig aandacht tijdens WWDC 2022.

Het is goed om te zien dat Apple tvOS niet vergeten is. Binnen de woonkamer is dit waarschijnlijk één van de belangrijkste systemen van het bedrijf. Maar heel veel aandacht of belangrijke updates krijgt het niet. Mogelijk omdat de software goed werkt; maar dat neemt niet weg dat nieuwe functies gewoon welkom zijn.

Apple-videospeler ontvangt extra opties

Zo krijgt de standaard videospeler van Apple, beschikbaar op alle genoemde platformen, toegang tot extra opties met betrekking tot de afspeelsnelheid. De opties zijn 0,5x, 1,0x, 1,25x, 1,5x en 2,0x. Echter, ontwikkelaars krijgen de mogelijkheden de lijst met snelheden zelf aan te passen wanneer ze dat nodig achten.

Het verschilt per besturingssysteem hoe je de Apple-videospeler instelt. Wil je de afspeelsnelheid regelen op je iPhone, dan druk je daarvoor op het cirkeltje met de drie puntjes. Wil je de snelheid van je video’s aanpassen op macOS? Dan druk je daarvoor op >>. En op tvOS klik je op de nieuwe timerknop die in beeld staan.

Krijgt elke app dit nu dan?

Het is helaas niet zo dat elke app hier nu toegang tot krijgt. Wel is het zo dat de opties standaard aanwezig zijn in de SDKs voor ontwikkelaars. SDK staat voor software developement kit; dit is een pakket waar ontwikkelaars hun applicaties mee kunnen maken. Ontwikkelaars kunnen er dus voor kiezen om de opties toe te voegen, of niet.

Voor meer informatie over de nieuwe opties kun je terecht in deze sessievideo die tijdens WWDC 2022 opgenomen is. Op iOS zijn er overigens al apps die een andere afspeelsnelheid aanbieden. Denk dan aan de YouTube-app.

Apple