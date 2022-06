Het angstaanjagende bedrag wat Apple per seconde verdient

Dat Apple veel geld omzet wordt iedere kwartaal weer opnieuw duidelijk. In Q2 van 2022 wist het bedrijf, met een omzet van 97,3 miljard dollar, wederom een record neer te zetten. Hoeveel is dat precies per seconde?

Het is een vraagstuk waar Tipalti, door middel van een nieuw onderzoek, antwoord op geeft. Geloof me: het antwoord is angstaanjagend.

Zoveel verdient Apple per seconde

Tipalti keek voor zijn onderzoek naar de vijftig meest bekende bedrijven ter wereld. Van al die partijen is het Apple dat per seconde het meeste geld weet te verdienen. Volgens het onderzoek verdient het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook ruim 151 miljoen dollar per dag. Omgerekend haalt Apple $6.307.200 per uur, $105.120 dollar per minuut en $1752 per seconde binnen. Dat is per seconde meer dan wat de gemiddelde werknemer in Amerika per week verdient.

Om een beetje te beseffen hoeveel geld dat is heeft Tipalti een kleine tool op zijn website gezet. Door een timer te laten lopen krijg je een goed beeld van wat een secondeloon van $1752 je na verloop van tijd precies oplevert. Of het leuk is of dat je er simpelweg een beetje verdrietig van wordt laat ik overigens in het midden.

Wat doet de concurrentie?

Apple staat in de lijst met de vijftig bekendste bedrijven ter wereld, op gebied van omzet per seconde, bovenaan. Het Amerikaanse bedrijf harkt dus geld binnen als een malle, maar wat doet de concurrentie eigenlijk? We zetten de top twintig voor je op een rij:

Apple | $1752 per seconde Microsoft | $1244 per seconde Alphabet (Google) | $1089 per seconde Bank of America | $870 per seconde Wells Fargo | $620 per seconde Meta (Facebook) | $586 per seconde Walmart | $472 per seconde AT&T | $441 per seconde Comcast | $414 per seconde Amazon | $367 per seconde Home Depot | $356 per seconde Walt Disney | $350 per seconde Coca-Cola | $283 per seconde American Express | $214 per seconde McDonalds | $191 per seconde Delta Air Lines | $151 per seconde Lowe’s | $136 per seconde Nike | $128 per seconde Starbucks | $114 per seconde Target | $104 per seconde

In de overige lijst zijn ook bedrijven als Netflix, Best Buy, Uber, FedEx en Fox te vinden. Bekijk de volledige lijst via deze link.