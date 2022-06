Je Apple TV krijgt met tvOS 16 deze verbeteringen en functionaliteiten

Tijdens WWDC 2022 is er ongelofelijk veel gesproken over iOS, iPadOS, macOS en watchOS. Waar die laatste eigenlijk een klein beetje op de achtergrond raakte, maakte Apple zelf bijna geen woord vuil over tvOS 16. Het besturingssysteem verschijnt later dit jaar voor de Apple TV.

Welke verbeteringen kun je verwachten en wat voor functionaliteiten worden er toegevoegd? We zetten het voor je op een rij!

Apple TV als hub voor je Smart Home

Je Apple TV kan, met dank aan HomeKit en de Woning-app, al gebruikt worden als hub voor je Smart Home. Toch doet Apple er met tvOS 16 nog een schepje bovenop. Het bedrijf voorziet het apparaat van Matter-ondersteuning. Deze nieuwe standaard wordt breed uitgerold deze herfst en zorgt ervoor dat meer apparaten bestuurd kunnen worden. Denk hierbij aan Amazon Alexa, Google Home en zelfs Samsung SmartThings.

Heel veel veranderen doet het niet, maar je kunt op z’n minst je huis op een makkelijkere manier besturen. Wat ons betreft erg prettig.

tvOS 16: ondersteuning voor meer controllers

Apple lijkt zich iets meer te willen richten op gamers. Tijdens WWDC 2022 werd bijvoorbeeld Metal 3 al aangekondigd, maar nu wordt duidelijk dat ook tvOS 16 zo zijn voordelen heeft. Het grootste voordeel is dat de Apple TV meer controllers gaat ondersteunen die via Bluetooth te verbinden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle controllers voor de Nintendo Switch. Niet alleen de Joy-Cons maar ook de Pro-controller kan op het apparaat gebruikt worden.

Voor welke controllers er nog meer ondersteuning te vinden is binnen tvOS 16 is tot op heden nog niet bekend.

Apple TV krijgt verbeterde cross-device

Dankzij tvOS 16 is het mogelijk om de toegewijde applicatie beter te integreren met andere systemen. Het is de bedoeling dat iOS, iPadOS en watchOS bijvoorbeeld beter werken met de Apple TV. De uitleg rondom de functionaliteit blijft een klein beetje vaag, dus wat voor voordelen je daar allemaal uit kunt halen weten we nog niet zeker.

Onzekerheid over HDR10+

Het gerucht ging enige tijd dat je Apple TV binnenkort over HDR10+-ondersteuning zou beschikken. Tijdens WWDC 2022 was de referentie vanuit Apple ook te vinden, maar in de dagen na de keynote verdween deze. Of de functionaliteit achterwegen gelaten is of dat hij simpelweg vertraging oploopt kunnen we op dit moment nog niet zeggen.

Apple TV met tvOS 16: kleine verbeteringen

Naast de bovenstaande toevoegingen en functionaliteiten, voert Apple ook een paar kleine verbeteringen door. Zo zijn er suggesties voor familieleden te vinden binnen het bedieningspaneel, zit er een Hover Text-functie binnen Toegankelijkheid, krijgen ontwikkelaars nieuwe SwiftUI-elementen om te gebruiken en zijn de video-previews verbeterd.

Krijgt mijn Apple TV de update?

De tvOS 16-update is niet heel groot, maar voorziet je Apple TV wel van een gezonde stap vooruit. Op dit moment is het systeem in beta en zal hij in de herfst van dit jaar beschikbaar zijn voor alle consumenten met een ondersteund model. Het gaat hierbij om de vierde-generatie, HD-versie, 4K-versie en tweede-generatie Apple TV 4K.