Grootste Apple TV+ hit Ted Lasso krijgt geen nieuw seizoen

Ted Lasso is de hit van Apple TV+. De komedie over de American footballtrainer rijgt de prijzen aaneen. Toch is er nu opvallend nieuws.

Ted Lasso is voor Apple TV+ een goudmijn. In de serie speelt Jason Sudeikis de gelijknamige American footballtrainer die aangesteld wordt bij een Britse voetbalclub. Vooral de positiviteit van het karakter weet veel kijkers te ontroeren. Ook bij de echte filmkenners valt de serie flink goed in de smaak. Zo wist het een aantal Emmy Awards binnen te hengelen.

De toekomst van Ted Lasso

Bij zoveel succes zou je kunnen denken dat de makers en Apple TV+ de serie willen uitmelken. Maar niets is minder waar, de serie stopt er namelijk mee. Niet direct gelukkig, want er komt nog een derde seizoen. Daarna is het echter game over.

Het nieuws komt van Brett Goldstein, die je wellicht beter kent als de Roy Kent. Wat je dan waarschijnlijk niet weet, is dat hij ook een van de schrijvers is van de serie. Hij doet de volgende uitspraak over de toekomst van Ted Lasso aan de Sunday Times: “De serie was gepland voor drie seizoenen en zo schrijven we ook. Ik geef alvast een spoiler alert: iedereen gaat dood.”

Geen echte verrassing

Toch is het nieuws geen hele grote verrassing. Mede-bedenker en producer Bill Lawrence deed eerder al een zelfde soort mededeling. Hij liet al weten dat hij geen vierde seizoen verwacht van de serie. Dit vooral omdat het wat teveel wordt voor Sudeikis. “Hij heeft twee kinderen en is een geweldige vader. Om dan een half jaar in Londen te zijn voor de opnames is heftig.”

Wanneer we het derde seizoen van Ted Lasso gaan zien is natuurlijk de grote vraag. Waarschijnlijk komt deze gewoon dit jaar uit, gezien de vorige releases. Het wordt dus nog even afwachten.