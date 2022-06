Nieuwe Siri Remote voor Apple TV duikt op in tvOS 16

Het lijkt erop dat we binnenkort een nieuwe afstandsbediening voor de populaire Apple TV-mediaspeler kunnen bestellen. Tenminste, als we recent ontdekte informatie uit de bèta van tvOS 16 mogen geloven. tvOS is het besturingssysteem dat draait op het mediakastje van Apple, waar geregeld kleine updates voor verschijnen.

In de tweede ontwikkelaarsbèta van iOS 16 staan verwijzingen als SiriRemote4 en WirelessRemoteFirmware.4. Dit zijn termen die momenteel geen betrekking hebben op de huidige Siri-afstandsbediening voor de Apple TV. De website AppleDB is dan ook van mening dat we te maken hebben met een nieuwe Siri Remote.

Apple TV krijgt nieuwe remote?

Dat de website denkt dat SiriRemote4 verwijst naar een nieuwe Siri-afstandsbediening, is niet heel vreemd. De website heeft als argument dat Apple in het verleden vaker die term gebruikt voor afstandsbedieningen. Zo gebruikte het bedrijf SiriRemote als aanwijzer voor de eerste afstandsbediening voor de mediaspeler.

Niet geheel verrassend gebruikte Apple SiriRemote2 en SiriRemote3 voor de versies die later verschenen. SiriRemote3 is de Apple TV-afstandsbediening die je hierboven op de afbeelding ziet staan. Dit is de zilverkleurige variant die het bedrijf levert bij het 4K-model van de populaire mediaspeler. Dit model verscheen vorig jaar.

Wat biedt de nieuwe afstandsbediening?

SiriRemote4 zou dus zomaar gewoon een nieuwe afstandsbediening kunnen zijn. Helaas bevat de code waarin de term gevonden is, geen verwijzingen naar nieuwe opties of functies. We weten dus nog niet precies wat de remote ons te bieden heeft, maar wellicht is er dus een geavanceerder model onderweg.

Het huidige 4K-model van de Apple TV is de laatste tijd ook wat vaker in de aanbieding. Dit is meestal een teken aan de wand: wil Apple ruimte maken voor een nieuwe mediaspeler? Dat is nu nog speculeren. Maar als het verleden ons iets leert, dan is het wel dat Apple zijn huidige voorraad vaak eerst op wil maken voordat er iets nieuws op de markt komt.

AppleDB