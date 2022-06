Apple TV+ deelt de eerste trailer van psychologische thriller ‘Surface’

Apple TV+ heeft de eerste trailer van zijn nieuwe serie Surface met de wereld gedeeld. Hierdoor krijgen gebruikers van de streamingdienst een eerste kijkje in de bijzondere psychologische thriller.

Vanaf juli 2022 probeert Apple een antwoord te geven op een bijzondere vraag: wat als je op een dag wakker wordt en je eigen geheimen niet meer weet?

Apple TV+ deelt eerste trailer Surface

De eerste trailer van Surface is dus officieel een feit. We zien voor het eerst hoe Apple de veelbesproken serie tot stand brengt en hoe Gugu Mbatha-Raw de rol van Sophie vertolkt. Mocht je de actrice overigens herkennen: ze speelde eerder al een rol in The Morning Show, ook een serie op Apple TV+.

Naast de actrice zijn ook Oliver Jackson-Cohen, Stephen James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, Francois Arnaud en Millie Brady te zien in de serie. Surface is geschreven en mede geproduceerd door Veronica West, die je eventueel zou kunnen kennen van haar eerdere werk. Ze heeft titels als High Fidelity, Mercy, Brothers & Sisters, Hart of Dixie en State of Affairs op haar naam staan.

De eerste drie afleveringen van Surface verschijnen op 29 juli 2022 op Apple TV+. Vervolgens zal er in de vijf weken daarop wekelijks een nieuwe aflevering te zien zijn. In totaal krijgt het eerste seizoen dus acht afleveringen.

Waar gaat de serie over?

Surface richt zich op Sophie: een vrouw die lijdt aan extreem geheugenverlies. Dit is het resultaat van een zelfmoordpoging met traumatisch letsel aan het hoofd als gevolg. Met hulp van vrienden, familie en haar man probeert ze haar leven weer op de rit te krijgen. Iets dat niet heel makkelijk is op het moment dat je sterk aan je eigen worden begint te twijfelen. Sophie heeft namelijk geen idee of datgeen wat ze zegt ook echt de waarheid is.

Zoals je hierboven kunt zien krijg je in de eerste trailer een goed beeld van Sophie haar problemen. Ze worstelt met haar eigen leven en heeft sterk het gevoel dat haar zelfmoordpoging helemaal geen zelfmoordpoging was.