Apple TV+ strikt grote naam voor nieuwe Formule 1-film

Apple TV+ komt met een nieuwe film over de Formule 1. Voor de hoofdrol heeft het nu een grote acteur gestrikt.

De Formule 1 is hot op dit moment. Dankzij Netflix-serie Drive to Survive en de spectaculaire titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wint de raceklasse aan populariteit. Ook Apple TV+ haakt daar op in met een nieuwe film. Het heeft nu een grote acteur gestrikt voor de hoofdrol.

Brad Pitt aan de slag voor Apple TV+

Niemand minder dan Brad Pitt krijgt de hoofdrol in de nieuwe Apple TV+-film. Maar bij de ster houdt het niet op. Op de regisseursstoel zit Joseph Kosinski. De maker oogst recent veel lof met Top Gun: Maverick.

Het heeft lang geduurd voordat Apple en Kosinski tot een akkoord kwamen voor de nieuwe film. De twee partijen waren zo’n 5 maanden onderhandeling. Er zijn dan ook speciale afspraken gemaakt tussen de streamingdienst en de makers. Zo komt de film eerst in de bioscoop voordat het op Apple TV+ verschijnt.

Opvallende afspraken

De deal is niet uniek voor Apple TV+, want eerder had het een soort zelfde afspraak met A24 rondom de release van The Tragedy of Macbeth. De duur tussen de bioscooprelease en de release op het platform is echter wel opvallend. Pas na 30 dagen verschijnt de Formule 1-film op de streamingdienst. Een bron zegt zelfs dat de productie pas na 60 dagen op de streamingdienst staat. Voor de bioscooprelease is echter nog wel partner nodig. De opbrengst wordt dan 50/50 verdeeld tussen Apple en de filmmakers.

Hoe de Formule 1-film met Brad Pitt er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Het is echter niet de enige content over de racecompetitie op Apple TV+. Binnenkort komt het ook met een documentaire rondom Lewis Hamilton. Wat de releasedata van beide projecten zijn, is ook nog steeds een mysterie.