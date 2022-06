Hoe deze Apple Store in Maryland geschiedenis wist te schrijven

Apple heeft er een kopzorg bij, aangezien het medewerkers van een fysieke winkel in Maryland gelukt is een vakbond op te richten. Een grote meerderheid van het personeel sluit zich aan bij de groep. 65 medewerkers zijn voor dit idee, terwijl 33 werknemers alsnog tegen zijn. Nu ligt de bal bij het bedrijf uit Cupertino.

De iPhone-maker kan het vormen van de vakbond daardoor eigenlijk niet meer tegenhouden; het wordt in elk geval moeilijk. Het betreft in dit geval medewerkers van de Towson Town Center-winkel, vlakbij Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. In New York en Atlanta vormden werknemers eerder ook al een vakbond.

Apple-medewerkers vormen vakbond

De medewerkers hebben een jaar gewerkt aan het vormen van de vakbond. Ze hebben daarvoor onder meer samengewerkt met de International Association of Machinists and Aerospace Workers. Het is nog niet helemaal bekend wat de werknemers precies klaar willen spelen bij Apple, maar dat komt vanzelf aan bod.

Andere Apple-werknemers die een vakbond vormden, wilden bijvoorbeeld een specifiek doel behalen: meer betaald worden per uur. De iPhone-maker ging hiermee akkoord en betaald hen nu 22 dollar per uur. Voorheen was dit 20 dollar. Maar dat was niet helemaal waar die werknemers om vroegen.

28 tot 30 dollar per uur

De Atlanta-winkelmedewerkers vroegen bijvoorbeeld om een uurloon van 28 dollar. De werknemers in New York vroegen om 30 dollar per uur. Daar is Apple niet mee akkoord gegaan. Ook probeert het bedrijf actief het vormen van vakbonden tegen te gaan. Daar is onder meer retailchef Deirdre O’Brien verantwoordelijk voor.

De argumenten van O’Brien zijn dat vakbonden het werkproces kunnen verstoren. Ook kunnen ze de relatie met Apple en zijn werknemers verstoren. Dat weerhoudt sommige mensen er dus niet van alsnog voor hun eigen belang en rechten op de te komen. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje in de toekomst.

Wall Street Journal