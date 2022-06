Hoe Apple met Safari een einde maakt aan het traditionele wachtwoord

Apple introduceert een nieuw biometrisch systeem voor wachtwoorden, dat naar verluidt niet gekraakt of opengebroken kan worden. Dat doet het bedrijf tijdens WWDC 2022, dat sinds maandagavond aan de gang is. Met het nieuwe systeem, genaamd Passkey, wil de iPhone-maker voorgoed een einde maken aan het wachtwoord.

Het bedrijf wil hiervoor zowel Touch ID als Face ID gebruiken; systemen die reeds aanwezig zijn op je iPhone, iPad en Mac. Die biometrische gegevens zorgen voor een unieke, digitale sleutel. Een website of app ontvangt die sleutel wanneer je ergens probeert in te loggen, en weet zodoende dat jij het bent.

Passkey van Apple: een veilig systeem?

Passkeys kunnen niet gelekt, gestolen of gephisht worden volgens Darin Adler, VP internet Technologies bij Apple. Dat komt doordat de digitale sleutel alleen werkt voor de specifieke website of app. Wanneer je te maken krijgen met een neppe variant, dan probeert het systeem niet in te loggen en gebeurt er dus niets.

Bovendien is het zo dat deze gegevens alleen lokaal opgeslagen zijn op je iPhone, iPad of Mac. Er staan dus géén gegevens op externe servers. Apple baseert Passkeys op de Web Authentication API (WebAuthn); deze standaard gebruikt openbare cryptografische sleutels. Dit is vergelijkbaar met hoe FIDO te werk gaat.

Gesynchroniseerd via de Sleutelhanger

Het is wel zo dat de gebruikers deze persoonlijke gegevens via de Sleutelhanger kunnen synchroniseren met andere Apple-apparaten. Daardoor krijgt ook bijvoorbeeld de Apple TV toegang tot de biometrische gegevens. Maar dan moet het systeem veilig zijn en blijven voor alle gebruikers.

Apple werkt hiervoor samen met onder meer Google en Microsoft, en de organisatie achter de eerdergenoemde FIDO-standaard. Die organisatie heeft als doel de mensheid minder afhankelijk te maken van de grote hoeveelheid wachtwoorden die we nu gebruiken. De tijd zal het leren of dit ook echt daadwerkelijk het geval gaat zijn.

