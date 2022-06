Je kunt achteraf betalen met Apple Pay, maar daar zit wel een limiet aan

Tijdens WWDC 2022 maakten we voor het eerst kennis met Apple Pay Later. Via deze weg is het mogelijk om de betaling, eventueel, na de aanschaf van een product te regelen. Handig, al kun je het niet voor al je aankopen gebruiken.

Via de Wall Street Journal wordt duidelijk dat Apple werkt met een maximaal bedrag van $1000. Of dit limiet hetzelfde is in Euro’s lijkt nog niet duidelijk te zijn, al is die verwachting er wel.

Geen nieuwe MacBook met Apple Pay Later

Hoewel we niet heel erg fan zijn van het idee, kun je met Apple Pay Later bepaalde betalingen na de aanschaf van een product doen. Waar het niet heel verstandig is om dingen te kopen waar je eigenlijk geen geld voor hebt, is het fijn dat de mogelijkheid er is. Zeker zodra bepaalde aankopen niet uitgesteld kunnen worden.

Het wordt echter wel duidelijk dat je met Apple Pay Later niet zomaar alles op deze manier kunt kopen. Het aanschaffen van de nieuwe M2 MacBook Air of een MacBook Pro zit er via deze weg echt niet in. Dat heeft te maken met het limiet van $1000 dat consumenten opgelegd krijgen. Wie dus een grote aanschaf wil doen zal dus daadwerkelijk het geld moeten hebben. Een goede regeling, als je het ons vraagt.

Volgens de Wall Street Journal maakt het niet uit wat de status van je Apple ID is met betrekking tot bepaalde aankopen. Het limiet geldt voor iedereen.

Meer handige iOS 16-functionaliteiten

Apple Pay Later zal later dit jaar beschikbaar zijn. De functionaliteit rolt tegelijkertijd met iOS 16 uit. Dat besturingssysteem werd vorige week, tijdens de WWDC 2022 keynote, uit de doeken gedaan. Mensen met een iPhone krijgen onder andere een nieuwe vergrendelscherm, toegang tot het vernieuwde Apple Maps en nog heel veel meer.

Alle ontwikkelingen in de gaten houden rondom het besturingssysteem en al het andere dat tijdens WWDC 2022 het daglicht zag? Dan is deze pagina op onze website zonder twijfel een aanrader.