Apple Park: 10 interessante feitjes over het hoofdkantoor in Cupertino

Het maakt niet heel veel uit wie je precies op straat aanspreekt. Kans dat Apple Park in Cupertino een belletje doet rinkelen is namelijk vrij groot. Niet heel gek, want het gigantische complex met het ronde gebouw weet de aandacht al snel te trekken.

Toch zijn er aardig wat mensen die er niet heel veel over te weten te vertellen. Geen probleem, want dat is precies de reden dat ik iedere avond gewoon een maaltijd kan eten. Tijd om een paar interessante feitjes voor jullie op een rij te zetten.

#1 Zo gigantisch groot is Apple Park

Apple Park is een gigantisch complex. Het domein om het hoofdgebouw heen is in totaal 71 hectare groot. Het hoofdgebouw zelf, u kent het futuristische gebouw, heeft vier verdiepingen en een oppervlakte van 260.000 vierkante meter.

#2 100% groene energie

Apple presenteert zichzelf als een zeer milieubewust bedrijf en dat is ook zeker terug te zien in het hoofdkantoor. Naast het feit dat de campus voorzien is van ongelofelijk veel groen, gebruikt het bedrijf ook 100% groene energie. Daarbij hoeft het geen airconditioning te gebruiken vanwege een handige oplossing. Het gebouw ademt als het ware en is voorzien van allerlei buizen die gevuld zijn met water. Zo blijft de temperatuur altijd behaaglijk.

#3 Alles voor de gezondheid

Naast de focus op de gezondheid van de planeet, richt Apple zich ook op de gezondheid van zijn personeel. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het gigantische fitnesscentrum waar Apple Park over beschikt. In totaal is de ruimte 9290 vierkante meter groot. Naast genoeg sportmogelijkheden zit er in deze ruimte bijvoorbeeld ook een tandartspraktijk.

#4 Apple Park: een idee uit 2011

Apple Park opende zijn deuren pas in 2017, maar het idee voor het hoofdkantoor ontstond veel eerder. Sterker nog: de visie voor het futuristische gebouw kwam van Steve Jobs en Jony Ive. Die laatste speelde een hele grote rol in het daadwerkelijk ontwerp van het gebouw. In 2011 sprak Jobs met de gemeenteraad van Cupertino over de bouw van de campus.

#5 12.000 werknemers

Apple Park is gigantisch, dus is het logisch dat het ook ontzettend veel werknemers heeft. Recente cijfers laten zien dat er op dit moment meer dan 12.000 werknemers op het hoofdkantoor werken. Mits ze allemaal gewoon naar kantoor mogen komen, natuurlijk.

#6 Eén van de duurste gebouwen ter wereld

Wie het hoofdkantoor van Apple, en zijn gigantische omgeving, goed bekijkt snapt direct dat het geen goedkoop kunstje is. Heel goed gezien, want Apple Park behoort tot de duurste gebouwen van de hele wereld. Waar One World Trade Center in New York 3.9 miljard dollar kostte, schat men de kosten voor het hoofdkantoor op 3.6 miljard dollar. Tel je daar alle computers, kantoorspullen en aankleding bij op kom je uit op een bedrag van 4.17 miljard dollar.

#7 Apple Park: volledig op maat

Norman Foster en Jony Ive hebben tijdens het ontwerpen van Apple Park op elk klein detail gelet. Het resultaat? Alles is volledig op maat gemaakt en 100% uniek. Alles wat je binnen Apple Park kunt vinden, tot de pizzadozen aan toe, zijn opnieuw ontworpen.

#8 Indrukwekkend glas

Niet alleen de omgeving en de uitstraling, maar ook het glas in het futuristische hoofdkantoor is indrukwekkend. Zo beschikt Apple Park over de grootste panelen met gebogen glas die er in de wereld zijn.

#9 Genoeg laadpalen voor je elektrische auto

Het opladen van je elektrische auto levert op veel plekken in de wereld problemen op. In Cupertino is dat echter niet aan de orde. Op de campus van Apple zijn er driehonderd laadpunten te vinden, waar medewerkers van het bedrijf de batterij van hun voertuigen volledig kunnen opladen.

#10 Apple Park: fietsen voor je leven

Wie geen elektrische auto heeft kan ook uitstekend uit de voeten met een fiets. Op het terrein zijn maar liefst 1000 fietsen te vinden en zijn er zo’n 2000 plaatsen waar medewerkers deze kunnen stallen.