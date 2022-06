Apple rolt macOS Monterey 12.4 en Big Sur 11.6.7 uit

De aankondiging van macOS 13 Ventura betekent logischerwijs niet direct het einde voor Monterey en Big Sur. De huidige en vorige versie van het besturingssysteem zijn voorzien van een gloednieuwe update.

Vandaag heeft Apple zowel macOS Monterey 12.4 als Big Sur 11.6.7 uitgerold. Dit betekenen de updates voor je Mac, MacBook, Mac mini, Mac Pro of iMac of Mac Studio.

Nieuwe update macOS Monterey en Big Sur

Hele grote updates zijn het niet, maar consumenten met een Mac kunnen aan de slag met nieuwe versies van Monterey en Big Sur. Wat die eerste betreft kunnen gebruikers versie 12.4 downloaden. In eerste instantie een update om problemen op te lossen. Daarnaast zijn er ook een aantal toevoegingen en wijzigingen.

Ten eerste beschikt de software over een nieuwe versie van de Apple Podcasts-app. Daarnaast ondersteunt het firmwareversie 15.5 van het Studio Display en heeft Apple de beta-tag van Universal Control afgehaald.

Consumenten met een Mac die nog draait op macOS Big Sur krijgen toegang tot versie 11.6.7. Deze versie lost een vervelend probleem op. Gebruikers die Mail of Outlook gebruikten kregen te maken met een aantal problemen zodra ze een bijlage probeerden te openen. Deze problemen moeten, met dank aan de update, nu verleden tijd zijn.

Mochten je nog meer dingen opgevallen zijn aan deze twee updates? Laat het ons dan zeker even weten in de reacties.

Ventura is een feit

Afgelopen maandag, tijdens de WWDC 2022 keynote, introduceerde Apple het nieuwe besturingssysteem voor de Mac. Onder de naam Ventura werd macOS 13 uit de doeken gedaan. Een besturingssysteem dat onder andere voorzien is van de nieuwe Stage Manager. Dat is een handige manier om de focus op je huidige werk te houden door tabbladen netjes op te ruimen.

Wil je meer weten over macOS 13 Ventura? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel. Alle ontwikkelingen rondom WWDC 2022 in de gaten houden? Dan is deze pagina zonder twijfel iets voor jou!