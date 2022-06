Hoe Apple al zijn AirPods met nieuwe firmware gaat verbeteren

Er werd tijdens de WWDC 2022 keynote niet over gesproken, maar naast al je andere Apple-apparaten krijgen ook alle AirPods binnenkort een update. Na de grote presentatie van afgelopen maandag verscheen er een betaversie van de nieuwe firmware.

Deze firmware brengt een aantal verbeteringen en probleemoplossingen naar alle huidige modellen. Dat zijn dus de tweede- en derde-generatie AirPods, de Pro en de Max koptelefoon.

Apple gaat AirPods verbeteren met update

De nieuwe firmwareversie waar het over gaat is nummer 5 en het specifieke buildnummer is 5A5282d. Op dit moment gaat het dus nog om een betaversie. Wanneer de volledige versie verschijnt is niet duidelijk, al weten we wel dat deze automatisch geïnstalleerd wordt.

Zodra dit het geval is zullen al je AirPods-modellen voorzien zijn van een aantal verbeteringen en probleemoplossing. Daar valt onder andere de verbetering van automatisch wisselen onder. Via deze functionaliteit kun je de AirPods-verbinding van het ene apparaat overschakelen naar het andere. Zonder dat je dus opnieuw de oordopjes in het doosje moet doen en de pair-modus moet activeren. Hoe deze functie precies beter zal werken is nog niet bekend.

Hoe ga je met de beta aan de haal?

Ontwikkelaars hebben op dit moment toegang tot de nieuwe betaversie. Via deze pagina op Apple’s website voor ontwikkelaars is deze binnen te halen. Om deze vervolgens op de AirPods te installeren zijn er verschillende dingen nodig. Denk aan een iPhone met iOS 16, Mac met macOS 13 Ventura, de Xcode 14 beta en de ondersteunde AirPods.

Vervolgens moeten de AirPods verbonden worden met een iPhone, de iPhone met een kabel met een Mac en op die Mac moet Xcode 14 geopend zijn. Vervolgens ga je naar Instellingen -> Ontwikkelaar en kies je de betaversie van de Firmware onder de sectie voor AirPods.

Ben je benieuwd wat Apple tijdens WWDC 2022 nog meer allemaal heeft aangekondigd en voor je klaar heeft staan? Dan is deze pagina op onze website zonder twijfel een aanrader.