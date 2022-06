Apple Music en Arcade komende jaren keiharde goudmijn voor Apple

Hoewel Apple Music en Arcade het erg lekker doen, lijken de twee streamingdiensten nog niet op het hoogtepunt te zitten. Dat verwachten analisten van JP Morgan (via Reuters).

Als de twee diensten van Apple het de komende jaren zo lekker blijven doen, kunnen ze zichzelf ontplooien tot een ware goudmijn voor het Amerikaanse bedrijf.

Apple Music en Arcade groeien komende jaren lekker door

Onder leiding van Samik Chatterjee hebben analisten van JP Morgan twee diensten van Apple onderzocht. Het gaat om de twee succesvolste die het Amerikaanse bedrijf te bieden heeft. Apple Music heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot dé concurrent van Spotify, waar Apple Arcade praktisch gezien alleenheerser is voor mobile gaming.

De verwachting is dan ook dat Apple Music en Arcade de komende drie jaar flink zullen stijgen in omzet. De analisten van JP Morgan verwachten voor 2025 een stijging van 36%. In keiharde knaken vertaalt dit zich in een omzet van 8,2 miljard dollar. Zeven miljard daarvan is afkomstig van Apple Music en de overige omzet komt vervolgens van Arcade. Die eerste dienst zal tegen die tijd, naar verwachting, zo’n 110 miljoen actieve gebruikers hebben. Voor de gamedienst van Apple worden 70 miljoen gebruikers verwacht.

Kaken stijf op elkaar

Uiteraard is de voorspelling van JP Morgan wel een ruwe schatting. Als het gaat om het aantal abonnees en de omzet per dienst blijven de kaken stijf op elkaar. Hoe Apple Music en Arcade er op dit moment voor staan is dus niet bekend. Wel weten we dat Apple in het afgelopen kwartaal ruim 19,8 miljard dollar om wist te zetten met zijn eigen diensten.

Wist je overigens dat je op dit moment voordeel kunt halen uit Apple TV+? De streamingdienst heeft het eerste seizoen van zijn populaire serie For All Mankind beschikbaar gesteld voor iedereen met interesse. Je hoeft dus geen abonnement te hebben om dat eerste seizoen te kunnen kijken.

