Apple onderzoekt mogelijkheden dubbele standaard voor Pro XDR Display

Apple lijkt de mogelijkheden voor een dual-stand te onderzoeken. Middels deze weg zou het mogelijk zijn op twee Pro XDR Display-schermen aan een bureau te monteren.

De plannen van Apple zien het daglicht door middel van een toegewezen patent. Dit biedt echter nog geen zekerheid dat het Amerikaanse bedrijf ook daadwerkelijk met de standaard gaat komen.

Dubbele standaard voor Pro XDR Display

Professionals die met een PRO XDR Display werken kunnen het beeldscherm middels een zogeheten VESA-montageadapter los van een bureau monteren. Hierdoor zweeft de monitor als het ware en hoeft er geen gebruikgemaakt te worden van de Pro Stand. De VESA-montageadapter is voor €219 extra aan te schaffen. Hierdoor is het, in vergelijking met de Pro Stand van €1099, de goedkopere optie.

Werk je met twee beeldschermen, dan heb je dus twee van dit soort montageadapters of Pro Stands nodig. Daar wil Apple duidelijk iets aan doen, gezien het onderzoek doet naar een alternatief. Op 28 juni is een ingediend patent van 3 december 2021 toegewezen door de U.S. Patent and Trademark Office. Het gaat om een stand die bedoeld is om twee beeldschermen op te hangen.

Bij het patent zit een schets van hoe het product er eventueel uit zou komen te zien. Apple lijkt gebruik te willen maken van twee poten en een rechte pijp in het midden van de standaard. Aan die pijp in het midden moeten de beeldschermen bevestigd worden. In het patent spreekt Apple niet van ondersteunde apparaten. Wel kunnen we raden dat zowel de Studio Display als de Pro Display XDR op te hangen zijn via de constructie.

Studio Display

Eerder dit jaar gingen we op de redactie al enige tijd aan de slag met de Studio Display van Apple. Het beeldscherm, die gepaard gaat met de Mac Studio, heeft aardig wat indruk weten te maken. Dit terwijl het product op z’n beurt ook de nodige vraagtekens oproept.

Benieuwd naar onze review? Je leest ’em via de bovenstaande link!