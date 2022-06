Apple geen onderdeel van Metaverse standaard: Tim Cook zegt ‘Stay tuned’

Meta, Microsoft, Sony, Adobe, Nividia en nog eens 30 andere grote bedrijven slaan de handen ineen voor een Metaverse-standaard. Dat wordt vandaag duidelijk door middel van een persbericht. Er zijn echter twee grote afwezigen in de lange lijst aan bedrijven: Apple en Google.

De geruchten dat Apple bezig is met zijn eigen oplossing voor Augmented Reality en Virtual Reality gaan al tijden rond. Het ontbreken van Apple in de lijst lijkt, zeker gezien Tim Cook een flinke hint geeft, de eerste bevestiging van die plannen te zijn.

Apple geen onderdeel Metaverse Standards Forum

Er zijn 35 zogeheten “founding members” die de realisatie van een standaard voor de Metaverse moeten verzorgen. Apple, het bedrijf dat volgens geruchten al jaren bezig is met zijn eigen plannen op dit gebied, ontbreekt definitief op die lijst. Het Amerikaanse bedrijf van Tim Cook behoort dus niet tot “de bedrijven en standaard-organisaties die gelijkwaardigheid en prioriteit combineren voor een Metaverse standaard”. In een persbericht op de speciaal opgerichte website wordt duidelijk welke partijen wel onderdeel zijn:

OxSenses

Academy Software Foundation

Adobe

Alibaba

Autodesk

Avataar Blackshark.ai

CalConnect

Cesium

Daly Realism

Disguise

The Enosema Foundation

Epic Games

The Express Language Foundation

Huawei

IKEA

John Peddie Research

Khronos

Lamina1

Maxon

Meta

Microsoft

NVIDIA

OpenAR Cloud

The Open Geospatial Consortium

Otoy

Perey Research and Consulting

Qualcomm Technologies

Ribose

Sony Interactive Entertainment

Spatial Web Foundation

Unity

VerseMaker

Wayfair

The Web3D Consortium

The World Wide Web Consortium

XR Association

Ondanks de hevige investering in Augmented Reality en Virtual Reality ontbreekt Apple dus alsnog van de lijst. We kunnen zelf natuurlijk wel bedenken wat de reden is, maar Tim Cook lijkt het je beter te kunnen vertellen.

Tim Cook vraagt om geduld

In een interview met China Daily USA, een Engelstalige nieuwsoutlet die door de Chinese overheid wordt gecontroleerd, deelt Tim Cook zijn enthousiasme over Augmented Reality. Zo laat hij bijvoorbeeld weten dat 14.000 ARKit-apps in de App Store al talloze ervaringen weten te bieden voor miljoenen mensen over de hele wereld. “Het belangrijkste onderdeel in welke technologie dan ook, waaronder dus ook AR, is menselijkheid. Dat is waar we ons iedere dag mee bezig houden”, zo zegt hij.

Vervolgens laat de CEO van Apple weten dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn op dit gebied en dat het de mensen van zijn bedrijf enthousiast maakt. “And sort off stay tuned and you’ll see what we have to offer”. Tel deze uitspraak, de openlijke liefde van Tim Cook voor AR en het ontbreken van Apple in de lijst bij elkaar op en je weet wat ons te wachten staat.



De kans dat we dit jaar nog kunnen genieten van een AR-headset of Apple Glass is erg klein. Er zijn op dit moment verschillende verwachtingen dat het eerste product pas in januari 2023 te zien is. Al is er natuurlijk altijd hoop dat we in het najaar van 2022 een voorproefje krijgen.