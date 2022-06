Apple rolt macOS Monterey 12.4 uit voor Macs met de nieuwe M2-chip

Apple heeft vandaag de build voor macOS Monterey 12.4 uitgerold. Eentje die jij waarschijnlijk niet op je Mac kunt vinden. Hij is namelijk bedoeld voor consumenten die gebruikmaken van de M2-chip.

De update, met buildnummer 21F20921, is alleen beschikbaar voor de nieuwe Macs. Het mooie is echter dat deze nog helemaal niet op de markt zijn verschenen.

macOS Monterey 12.4 is al even beschikbaar voor de Mac. Toch verschijnt de update vandaag nog een keer, maar dan wel voor de aankomende laptops. Zo is het vanaf vandaag mogelijk om de nieuwe 13-inch MacBook Pro vooruit te bestellen. Deze zal vervolgens vanaf volgende week verzonden worden. Vanaf dat moment staat er direct een update klaar voor consumenten om de M2 Mac van de juiste software te voorzien.

Uiteraard is de update eerst op de M2 MacBook Pro te vinden. De M2 MacBook Air zal pas vanaf juli beschikbaar zijn. Althans, dat is de verwachting.

Hoe installeer je een update?

Wil jij een update handmatig installeren op je Mac? Dan volg je de volgende stappen:

Ga in de linker bovenhoek naar het Apple logo

Klik vervolgens op Systeemvoorkeuren

Daar selecteer je de optie Software-update

Zodra beschikbare updates geladen zijn klik je op Nu updaten / Herstart nu

Wat Apple overigens goed voor elkaar heeft zijn de automatische updates. Zo hoef jij je als consument nooit druk te maken dat, bijvoorbeeld, je MacBook niet voorzien is van de meest recente software. Om hier gebruik van te maken volg je de volgende stappen:

Klik op het Apple logo in de linker bovenhoek van je beeldscherm

Selecteer de optie Systeemvoorkeuren

Druk vervolgens op Software-Update

Druk in het nieuwe pop-up scherm op de optie Werk mijn Mac automatisch bij

Zodra Apple een nieuwe versie van macOS Monterey of Ventura heeft, zal deze op de achtergrond worden gedownload. Zodra jij je computer uitzet en weer opnieuw opstart zal deze ook direct geïnstalleerd worden.