Apple stapt met M2 Pro voor MacBook Pro en Mac mini over op 3nm

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan werkt Apple-partner TSMC aan de processors die we gaan kennen als de M2 Pro en M3. De aankomende chipsets zijn gebaseerd op het 3nm-proces en komen naar verluidt naar de high-end versies van de MacBook Pro en Mac mini. Wanneer, dat is nog de vraag.

Het gerucht is afkomstig van de website DigiTimes. De redactie baseert zijn nieuws vaak op bronnen vanuit de industrie, maar is verder niet transparant over de oorsprong. Bronnen checken is daardoor moeilijk, waardoor het nieuws verifiëren vaak niet gaat. Daarom nemen we DigiTimes-nieuws met een korreltje zout.

Apple werkt samen met TSMC

Desondanks is het wel een interessant nieuwtje. Want naar verluidt kon Apple kiezen uit allerlei fabrikanten, waaronder dus TSMC en Samsung. De keuze viel dus, mogelijk, op de oude en vertrouwde productiepartner. Die zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2022 gaan beginnen met de productie van de chips.

Mark Gurman, de bekende Bloomberg-redacteur die over Apple schrijft, liet eerder al weten dat de M2 Pro naar de MacBook Pro en Mac mini komt. Het gaat dan om 14- en 16-inch modellen van de populaire laptoplijn. De M3-processor, die dus na de M2 Pro op de markt verschijnt, is voor een andere productgroep bedoeld.

De M3-processor

Die processor komt mogelijk naar een geüpdatete 13-inch MacBook Air, een nieuwe 15-inch MacBook Air, een nieuwe iMac en naar een nieuwe 12-inch MacBook. De verwachting was altijd al dat de M3 op basis van het 3nm-processor gemaakt zou worden. Maar dat datzelfde geldt voor de M2 Pro, is een verrassend gerucht.

De huidige versie van de M2-processor is namelijk gebaseerd op het 5nm-proces. Apple, of in elk geval de productiepartners, maken dus grote stappen in een relatief kleine tijd, zoals het er nu naar uitziet. Mogelijk verschijnen de eerste producten met de nieuwe chips medio of eind 2023.

DigiTimes