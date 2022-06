Apple gaat op 28 juli 2022 weer met kwartaalcijfers strooien

Op 28 juli 2022 maakt Apple de cijfers van het derde kwartaal van 2022 bekend. Dat maakt het Amerikaanse bedrijf bekend op een speciale website voor investeerders.

Tijdens de bekendmaking van de cijfers zal Apple dus weer met cijfers gaan strooien en weten we hoe het de afgelopen drie maanden gegaan is.

Apple maakt nieuwe kwartaalcijfers bekend

De cijfers van Q3 van 2022 zijn overigens interessant. Tijdens de bekendmaking van de vorige kwartaalcijfers werd duidelijk dat Apple verschillende records had gebroken. Zo zette het in totaal 97.28 miljard dollar om waar het een jaar eerder nog 89 miljard dollar om wist te zetten. Veelbelovende cijfers die we dit kwartaal mogelijk niet te zien krijgen. Tijdens de bekendmaking van de cijfers van Q2 waarschuwde Apple al voor aankomende problemen.

Wat voor een impact die problemen precies hebben op de cijfers van het derde kwartaal, dat weten we op 28 juli dus. De verwachting is dat Tim Cook en CFO Luca Maestri investeerders bijpraten over de huidige stand van zaken. Het is voor jou ook mogelijk om mee te luisteren met de meeting. Dat kan via deze link.

De bekendmaking vindt dus plaats op donderdag 28 juli en zal om 23:00 uur Nederlandse tijd van start gaan.

Zoveel geld verdient het bedrijf per seconde

Nu we het toch over keiharde knaken hebben: gisteren schreven we ook al een financieel verhaal. Door onderzoeksbureau Tipalti werd duidelijk hoeveel Apple precies per seconde om weet te zetten. Het bedrag is alles behalve motiverend voor de werkende man of vrouw, maar wel erg interessant om te zien. Zo werd duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf ieder uur ruim zes miljoen dollar binnen weet te hengelen. Oef!

Benieuwd naar wat Apple binnen een minuut en een seconde precies verdient? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel. Interesse in de cijfers van het tweede kwartaal? Dan is deze link voor jou!