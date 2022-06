Nieuwe functionaliteiten voor Pages, Numbers en Keynote na update

Apple heeft vandaag de apps binnen iWork voorzien van een update. Dankzij versie 12.1 krijgen programma’s Pages, Numbers en Keynote een aantal nieuwe functionaliteiten.

Zoals gewoonlijk is de nieuwste versie direct binnen te halen via de App Store of Mac App Store.

Apple rolt iWork 12.1 uit

Wereldschokkende verbeteringen zijn er niet, maar de apps binnen iWork krijgen wel een aantal prettige nieuwe functionaliteiten. De applicatie met de minste toevoegingen is Numbers. Apple heeft wat dat betreft alleen het invoegen van rijen en kolommen in grote tabellen verbeterd.

Keynote en Pages hebben wat dat betreft iets meer aandacht gekregen. Die eerste maakt het mogelijk om projecten met een dynamische achtergrond van meer diepgang te voorzien. Zo kun je subtiele bewegingen en nieuwe visuals aan het project toevoegen. Daarbij biedt Apple je ook een aantal nieuwe geanimeerde thema’s aan die van dynamische achtergronden voorzien zijn. Je kunt nu ook van de optie gebruikmaken om alle slides in een groep over te slaan.

Apple voorziet Pages van een nieuwe functionaliteit die het zogeheten mail-merge mogelijk maakt. Via deze weg kun je gepersonaliseerde brieven, kaarten en enveloppen creëeren en naar meerdere mensen versturen. Daarnaast kunnen documenten nu als TXT-bestand opgeslagen worden en heb je toegang tot een aanbod aan templates voor event-uitnodigingen en certificaten.