Kuo: ‘Apple heeft voor iPhone 15 toch nog hulp nodig van Qualcomm’

Het lukt Apple maar niet om volledig zelfstandig chips te produceren, waardoor het bedrijf afhankelijk blijft van derde partijen. Waarschijnlijk is dit de komende twee jaar nog steeds het geval en moet het bedrijf kunnen leunen op Qualcomm voor het aanleveren van 5G-modems. Dat meldt analist Ming-Chi Kuo.

De analist is bij menig gebruiker van Apple-producten inmiddels bekend. Kuo houdt het Amerikaanse bedrijf sinds jaar en dag de in de gaten en doet regelmatig voorspellingen over producten, diensten en koerswijzigingen. Nu laat de analist zich uit over de toekomst van de iPhone 15 en welke rol Qualcomm daarin speelt.

Apple afhankelijk van Qualcomm

Ming-Chi Kuo meldt namelijk dat Apple de komende maanden nog wel afhankelijk blijft van Qualcomm voor het aanleveren van 5G-modems. Dit moet in elk geval tot en met de iPhone 15 het geval zijn. De iPhone-fabrikant probeert al jaren zijn eigen modems te maken, maar tot op heden lijkt dit maar niet te lukken.



[Company Update] Qualcomm (QCOM.O) My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 28, 2022

Voorheen zou Apple nog wel wat chips afnemen bij Qualcomm voor de iPhones van 2023. De verwachting was dat het om twintig procent van het aanbod ging, niet honderd procent zoals nu lijkt te gebeuren. Het bedrijf uit Cupertino blijft ondertussen werken aan zijn eigen 5G-modems. Maar wanneer die klaar zijn, is niet duidelijk.

Waarom gebeurt dit?

Dat percentage van twintig procent komt niet uit de lucht vallen en komt bij Qualcomm vandaan. Vorig jaar meldde een vertegenwoordiger van het bedrijf namelijk dat die verwachtte dat Apple veel minder modems zou afnemen. Slechts twintig procent van de iPhone 15-modellen zou dan een Qualcomm-modem hebben.

Waarom het Apple niet lukt om de 5G-modems klaar te stomen voor 2023, dat is helaas niet bekend. Daar meldt Kuo dan weer niets over, helaas. Wel is duidelijk dat het bedrijf gewoonweg minder afhankelijk wil zijn van derde partijen, zoals Qualcomm. Dus het is slechts een kwestie van tijd voordat dit wel een keer lukt.

