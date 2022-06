Apple haalt voor het eerst de iPad-productie uit China

Problemen in China zorgen ervoor dat Apple, voor de eerste keer sinds de lancering, de iPad-productie uit het land haalt. Dat is het nieuws dat Nikkei Asia vandaag naar buiten brengt.

Bronnen van het medium laten weten dat Apple actie moet ondernemen om verdere vertraging van zijn productie te voorkomen.

Apple haalt iPad-productie uit China

Door een opleving van het coronavirus zijn er in en rond Shanghai al enige tijd nieuwe lockdowns van kracht. Dit zorgt ervoor dat veel fabrieken stilstaan en de productie, van bijvoorbeeld de iPad, vertraging oploopt. Apple lijkt actie te moeten ondernemen om erger te voorkomen en besluit, volgens Nikkei Asia, de productie te verhuizen.

“Apple verhuist, voor de eerste keer ooit, de productie van sommige iPad-modellen van China naar Vietnam”, zo is op de website te lezen. “Strikte COVID-lockdowns in en rond Shanghai hebben de bevoorrading met maanden verstoord.” Volgens bronnen heeft Apple hulp gekregen om productielijnen in Vietnam op te zetten en kunnen deze binnenkort beginnen met de productie. Het zou gaan om de populairste iPad-modellen die op dit moment verkocht worden.

De verhuizing naar Vietnam stond al langer op de planning, maar het coronavirus zorgde voor vertraging. De iPad is, na de AirPods, het tweede product dat in het land geproduceerd wordt.

Meer voorraad

Naast het verhuizen van de iPad-productie heeft Apple nog meer actie ondernomen. Het Amerikaanse bedrijf heeft leveranciers de opdracht gegeven een voorraad aan te leggen. Dit doet het om toekomstige tekorten te voorkomen. Dit geldt overigens niet alleen voor onderdelen voor de iPad. Het Amerikaanse bedrijf wil ook voorraden aanleggen voor de iPhone, AirPods en MacBooks.

De zet van Apple is geen verrassende. Tijdens de bekendmaking van de tweede kwartaalcijfers liet het bedrijf weten al problemen te verwachten. Zo zou er, door de lockdowns, veel vertraging oplopen. Dit zou direct een grote impact hebben op de omzet van het Amerikaanse bedrijf.