Niet alleen Europa, maar ook Brazilië wil einde van Lightning-port

Het lijkt erop dat de Lightning-poort op de iPhone geen lang leven meer beschonken is: ook Brazilië wil er nu in z’n geheel van af. Eerder besloot de Europese Unie al iets aan de poort te doen. De poort is niet specifiek het doelwit van dergelijke partijen, maar die zien wel graag dat alle smartphones één type aansluiting gebruiken.

Eerder deze maand legde de Europese Unie zijn plannen voor over het gebruik van de USB-C-poort op smartphones (en andere apparaten). De plannen moeten – als formaliteit – nog goedgekeurd worden, maar per eind 2024 moet elke fabrikant eraan geloven. Dan moeten oplaadbare apparaten, die je via een kabel oplaadt, USB-C ondersteunen op de Europese markt.

iPhone zonder Lightning-poort

Ook de Verenigde Staten zet zich in voor een universele standaard voor de oplader. Het doel: het tegengaan van e-waste. Heel veel mensen hebben al een USB-C-oplader in huis en hebben er in principe niet meer nodig. Dat is ook de reden dat fabrikanten steeds minder vaak een oplader in een verpakking stoppen.

Brazilië sluit zich nu als het ware aan bij de EU en de VS en wil eveneens een universele oplader tot stand zien komen. Apple zou zich dan moeten aanpassen en de iPhone een USB-C-oplader moeten geven. Dit moet uiteindelijk leiden tot een groter gemak voor consumenten, aldus de communicatiewaakhond in dat land.

Minder elektronisch afval

Daarnaast gebruikt het Braziliaanse orgaan hetzelfde argument als de EU en de VS: deze plannen leiden tot minder elektronisch afval. Consumenten kunnen immers opladers gebruiken die ze gewoon in de kast hebben liggen, die nu niets doen.

Brazilië wil graag dat bedrijven per 1 juli 2024 overstappen naar de USB-C-standaard. Daarmee voert het land de veranderingen dus sneller door dan de wetgevers in Europa. Wanneer een apparaat alleen draadloos opgeladen wordt, dan is de USB-C-poort overigens helemaal niet nodig.

Technoblog