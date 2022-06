Apple’s eerste MacBook Pro met Retina-beeldscherm bestaat 10 jaar!

Afgelopen weekend vierde Apple een jubileum. Het is namelijk tien jaar geleden dat het bedrijf de MacBook Pro met Retina-scherm presenteerde. Dat Retina-scherm bracht “een geheel nieuwe visie voor de notebook” ten tonele, zoals het bedrijf dat mooi omschrijft. Het scherm bracht effectief een hogere resolutie naar de de populaire laptoplijn.

Misschien weet je het nog wel. De aankondiging vond plaats tijdens WWDC 2012. Apple veranderde destijds veel aan de MacBook Pro. Niet alleen kreeg het apparaat het mooie Retina-scherm, maar ook het ontwerp veranderde ontzettend. De laptop was namelijk veel dunner dan het voorgaande model en dat was simpel te verklaren.

Apple MacBook Pro met Retina-scherm

Apple verwijderde namelijk de ingebouwde ethernetpoort, FireWire-poort en de drive voor cd’s en dvd’s. Welke poorten kreeg je dan nog wel? Nou, twee Thunderbolt-, twee USB-A- en HDMI-poorten. Ook zat er een SD-kaartlezer in, evenals een koptelefoonaansluiting en een MagSafe-aansluiting.

Tijdens de presentatie van de MacBook Pro, die je in de bovenstaande YouTube-video bekijkt, had Apple natuurlijk mooie woorden over het apparaat. “De MacBook Pro verlegt de grens op het gebied van prestaties en draagbaarheid, zoals geen enkele andere laptop doet.” Dat lees je ook in het originele persbericht van juni 2012.

Hoogste resolutie op een laptop

Toen de MacBook Pro met het Retina-scherm op de markt verscheen, had de laptop de hoogste resolutie onder z’n soortgenoten. De pixeldichtheid kwam destijds neer op 220 pixels per inch. Onder de motorkap zat onder meer een derde generatie Intel-processor (quadcore), 16 GB aan werkgeheugen en een SSD van 768GB aan opslagruimte.

Ondertussen, tien jaar later, is er nog steeds een hoop te doen over de MacBook Pro-lijn. Zo verschijnen er regelmatig geruchten over nieuwe versies. De meest recente variant, die daadwerkelijk te koop is, verscheen in 2021. In onze review lees je dat de MacBook Pro “eindelijk weer voor de Pro’s” is.

