Dit zijn de allerbeste apps en games volgens Apple

Een traditie tijdens de WWDC zijn de Apple Design Awards. De volgende apps vallen in de prijzen, waaronder ook een Nederlandse.

De WWDC 2022 is in volle gang. Tijdens de ontwikkelaarsconferentie van Apple kondigt het bedrijf veel nieuwigheden aan. De belangrijkste zien we terug in het nieuwe besturingssysteem iOS 16. Maar naast aankondigingen staan vooral de makers van apps in de picture. Een manier om app-makers in het zonnetje te zetten zijn de Apple Design Awards. Hiermee laat het bedrijf de beste apps en games in hun klasse.

Een Nederlandse winnaar

Apps en games worden beiden bekroond in zes verschillende categorieën: inclusiviteit, vermaak en plezier, interactiviteit, maatschappelijke impact, graphics en visuals en innovatie.

Dit jaar valt er ook een Nederlandse maker in de prijs. Deze eer gaat naar Volst dat de app Odio heeft gemaakt. Zij winnen de titel voor app in de categorie innovatie. De app bevat levensechte omgevingsgeluiden zoals watervallen en bruisende rivieren. Deze worden nog realistischer door ruimtelijke audio en hoofdtracking. De fraaie interface zorgt voor futuristische animaties die synchroon bewegen met het geluid. Het biedt volgens Apple een indrukwekkende audiovisuele ervaring.

De beste apps volgens Apple

Maar naast het Nederlandse bedrijf zijn er natuurlijk nog elf andere mooie apps die volgens Apple zeker het proberen waard zijn. Een van de bekendste namen in de lijst is wellicht die van Procreate. Met deze app kunnen kunstenaars en ontwerpers hun creativiteit helemaal kwijt. De app heeft nu nog meer mogelijkheden zoals het filteren van trillingen en bewegingen en audiofeedback voor kleurenblindheid. Zo kunnen nog meer mensen van de app genieten.

Ben je wat minder creatief en wil je jouw gewoontes in kaart brengen? Dan is (Not Boring) Habits wellicht een optie. Deze app verandert op een leuke manier jouw gewoontes in een artistieke ervaring.

📱 De beste apps van 2022 • Inclusiviteit: Procreate

• Vermaak en plezier: (Not Boring) Habits

• Interactiviteit: Slopes

• Maatschappelijke impact: Rebel Girls

• Graphics en visuals: Halide Mark II

• Innovatie: Odio

Apple vindt dit de beste games

In de categorieën bij de games zien we verschillende leuke namen. Zo zie je Lego Star Wars en Marvel terug in de lijst van Apple. Overboard! is de game die de prijs weet de winnen in de categorie vermaak en plezier. In deze misdaadgame ben je niet de rechercheur maar de moordenaar. Door middel van uitgekookte gesprekken moet jij uit beeld blijven van justitie. Je kunt de game verschillende keren opnieuw spelen want er zijn verschillende uitkomsten.

🎮 De beste games van 2022 • Inclusiviteit: Wyde Flowers

• Vermaak en plezier: Overboard!

• Interactiviteit: A Musical Story

• Maatschappelijke impact: Gibbon: Beyond the Trees

• Graphics en visuals: Lego Star Wars: Castaways

• Innovatie: MARVEL : Future Revolution