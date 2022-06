Analist roemt Apple: ‘Voorsprong van twee tot drie jaar dankzij M-serie’

Een analist van Strategy Analytics is te spreken over de manier waarop Apple zaken doet met zijn eigen processors: de M1 en M2. De analist in kwestie is Sravan Kundojjala, die de rol van Director of Handset Component Technologies Service vervult. Kundojjala doet de uitspraak na aanleiding van een marktonderzoek.

Dat marktonderzoek is dus uitgevoerd door Strategy Analytics en ging over de chipmarkt voor mobiele computers die op ARM-processor draaien. In 2021 groeide die markt enorm, namelijk met 27 procent. Daardoor schatten analisten dat die specifieke markt nu zo’n 35,1 miljard dollar waard is (of in elk geval in 2021 was).

Hoe doet Apple het?

Naar verluidt doet Apple het heel goed binnen dit segment en heeft de maker van de MacBook een omzetaandeel van 31 procent van heel de mobiele ARM-markt. Maar wanneer we inzoomen op de markt voor notebooks, dan worden de cijfers alleen maar beter. Want dan blijkt dat het bedrijf een omzetaandeel van negentig procent heeft.

Daarmee vestigt Apple zichzelf als “een marktleider die ver verwijderd is van de concurrentie”, aldus Kundojjala. Het bedrijf dankt dit succes aan de eigen processorlijn, denkt de analist. “De M1- en M2-processor vormen de nieuwe nullijn en geven de fabrikant een voorsprong van ongeveer twee tot drie jaar.”

En hoe vergaat het de concurrentie?

De concurrentie doet het dus duidelijk minder goed dan Apple. Zo slaagde Qualcomm erin slechts drie procent omzetaandeel te genereren op dezelfde markt. Daarnaast loopt dat bedrijf achter als het gaat om CPU-prestaties. Ondanks dat blijft Qualcomm investeren in z’n producten, met de Nuvia CPU-kernen.

De strijd is nog niet gestreden voor Qualcomm, zo denkt Kundojjala. Het bedrijf werkt aan een groeiende collectie high-performance processorassets, waaronder cpu’s, gpu’s en kunstmatige intelligentie. “Maar ook op het gebied van audio, beeld, connectiviteit, gaming en beveiliging maar Qualcomm grote slagen.”

