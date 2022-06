Met Community+ beloont Apple fanatieke support communityleden

Ben jij iemand die een ander graag helpt en heb je verstand van Apple-producten? Dan kun jij je helemaal uitleven in een nieuwe community. Die gemeenschap is door het bedrijf uit Cupertino opgezet, in een poging mensen te stimuleren elkaar te helpen met problemen. Dat kan in de gloednieuwe Community+-omgeving.

Wanneer je één van de betere leden van de gemeenschap bent, en dus veel mensen helpt, dan krijg je allerlei extraatjes van de iPhone-maker. Op de website van Community+ staat dat je toegang krijgt tot “speciale voordeeltjes, ervaringen met witte handschoenen en meer”. Onduidelijk is wat het tweede punt precies inhoudt.

Apple Community+ gelanceerd

Verder is op de website te lezen dat bepaalde members van de nieuwe community flink in het zonnetje gezet worden wanneer ze goed hun best doen. “We erkennen de positieve houding, expertise en nieuwsgierigheid van de leden. Daarom zetten we dit programma op, zodat we die mensen kunnen vieren.”

Ieder jaar nodigt Apple tevens een kleine groep leden uit, die onderdeel uitmaken van de hoogste orde binnen de gemeenschap. “Dit is onze manier om waardering te tonen en dank je wel te zeggen”, zo schrijft het bedrijf uit Cupertino op de website. Maar hoe kom je nou eigenlijk in die speciale gemeenschap terecht?

Alleen op basis van een uitnodiging

Dat gebeurt alleen wanneer je uitgenodigd wordt om deel te nemen aan Community+. De leden moeten immers wel “de kwaliteiten in huis hebben die de omgeving warm en gastvrij maakt”. Daarmee doelt Apple op het type lid dat het gesprek met de community aangaat, kwaliteitscontent deelt en antwoorden geeft op technische vragen.

Binnen het programma kunnen members punten verdienen, in rang stijgen en dus beloningen krijgen. Ook kunnen ze hun reputatie, als betrouwbare bron en partner, mettertijd vormgeven. Op deze pagina op de officiële website lees je meer over de beloningen en levens binnen het programma.

Apple