Elektrische Polestar 2 dankzij update voorzien van Apple Carplay

De elektrische Polestar 2 is vanaf nu voorzien van Apple Carplay-ondersteuning. Dat maakt het bedrijf zelf via social media bekend.

Consumenten met een Polestar kunnen het systeem van Apple binnenhalen door middel van een over-the-air update.

Elektrische auto Polestar voorzien van Apple CarPlay

De keuze om deze Polestar 2 te voorzien van Apple CarPlay is opvallend, maar zeker niet ongewenst. iPhone-gebruikers vragen al tijden om de ondersteuning, gezien de elektrische auto tot op heden op Android Auto leunde. In tegenstelling tot veel andere fabrikanten heeft Polestar niet zijn eigen infotainment-software ontwikkeld en werden de auto’s standaard geleverd met het systeem van Google.

De Polestar 2 was de eerste auto ooit die standaard met Android Auto geleverd werd. Via deze weg was het mogelijk om Google Maps te gebruiken, Spotify te luisteren en applicaties uit de Google Play Store te halen. Consumenten die beschikken over een iPhone kunnen dit vanaf nu ook doen met de apps en diensten van Apple. Denk dus aan Apple Maps, Apple Music en de Telefoon-app.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The most fun part about driving a Polestar is driving it, but there's more to it. Our latest over-the-air update for the Polestar 2 comes with Apple CarPlay, allowing Polestar owners with an iPhone to change music, use apps, and communicate through Siri or the infotainment system pic.twitter.com/mulkjIUR6D — Polestar (@PolestarCars) June 22, 2022

Voorbereiding op de volgende generatie

De introductie van Apple CarPlay zal zonder twijfel ook een voorbereiding zijn op de volgende generatie. Tijdens WWDC 2022 maakte de wereld kennis met de nieuwe versie die, bijvoorbeeld, ook je gehele dashboard over kan nemen. Het duurt overigens nog wel even voor je daar mee aan de slag kan. Waar veel functionaliteiten tijdens de lancering van de nieuwe software in de herfst verschijnen, moeten fans van CarPlay geduld hebben. De nieuwe versie zal in 2023 het daglicht zien.

Door de ondersteuning uit te rollen laat de Polestar 2 alle modellen van Tesla achter zich. De populaire elektrische auto’s van het bedrijf van Elon Musk beschikken over veel slimme functionaliteiten. Ondersteuning voor Apple CarPlay is daar helaas geen onderdeel van.

Nu ook de Polestar 2 consumenten de mogelijkheid biedt om Apple CarPlay te gebruiken, is het nog meer de vraag wat de toekomst van Android Auto is. In het bovenstaande artikel geven we daar antwoord op.