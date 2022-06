Apple Camp keert terug: stripboeken maken met behulp van een iPad

Het heeft even geduurd, maar gelukkig is het zover: Apple Camp keert terug. Kinderen kunnen, samen met hun familie, in Apple Stores over de hele wereld werken aan een leuk project.

Apple maakt de terugkeer van het zomerse evenement zelf bekend door middel van een persbericht.

Apple Camp keert terug

Vanaf maandag 20 juni tot en met woensdag 31 augustus keert Apple Camp terug. Het is in deze periode mogelijk voor kinderen om, samen met hun familie, aan een leuk project te werken. Dit jaar is de opdracht als volgt: maak op de iPad een eigen stripverhaal.

Dat stripverhaal moet gaan over het beschermen van de aarde. Een opdracht die kind en familie samen krijgen, maar niet helemaal alleen uit hoeven te voeren. Tijdens Apple Camp krijgen ze twee uur lang les van zogeheten Creative Pros en leren ze dus hoe ze hun creativiteit op de tablet kunnen uiten.

Apple Camp is bedoeld voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Of de activiteit binnen of buiten gehouden wordt is geheel afhankelijk van de locatie. Deelnemen kan in Apple Stores over de hele wereld, dus ook in Nederland. Je kunt je via deze website inschrijven.

Welke Apple Stores in Nederland en België?

In Nederland zijn er drie verschillende Apple Stores waar je, met je kind, deel kunt nemen aan Kunst-Lab: Op stripboekavontuur met het hele gezin. Het gaat om de volgende locaties:

Amsterdam | Leidseplein 25 (1017 PS)

Den Haag | Passage 39 (2511 AB)

Haarlem | Grote Houtstraat 99 (2011 SH)

Woon je in België, dan kun je slechts bij één Apple Store terecht: