Het ideale cadeau voor Apple-fans nu ook in Nederland verkrijgbaar

Apple heeft het ideale cadeau voor zijn fans vandaag in verschillende Europese landen gelanceerd. Het gaat om de Everything Apple-cadeaukaart die ook Nederlandse consumenten kunnen aanschaffen.

De informatie is afkomstig van de Nederlandse website iCulture die de beschikbaarheid in Nederland als eerste ontdekte.

Everything Apple nu ook in Nederland

Sinds 2020 kunnen Amerikaanse consumenten de echte Apple-fans al het ideale cadeau geven. Het heeft dus even geduurd voor Europese landen zoals Nederland die optie ook kregen, maar het is eindelijk zover. Naast ons land kunnen consumenten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ook de cadeaukaart kopen.

Everything Apple is een cadeaukaart die, zoals de naam al doet vermoeden, voor alles rondom het bedrijf gebruikt kan worden. Ideaal, want tot op heden waren er twee verschillende cadeaukaarten voor twee verschillende doeleinden. Met de iTunes cadeaukaart was het mogelijk om apps en games binnen de App Store te kopen en de Apple Store cadeaukaarten konden uitgegeven worden binnen de winkels. Met Everything Apple combineert het bedrijf de twee cadeaukaarten. Je kunt het gekregen bedrag dus zowel in de App Store als (online) Apple Store uitgeven.

Heb je een cadeaukaart gekregen, maar wil je het bedrag niet direct uitgeven? Dan is het ook mogelijk om het gekregen bedrag direct aan je account te koppelen. Hierdoor kun je het op een later moment uitgeven aan accessoires, apps, diensten, games, films, series en nog heel veel meer.

Vijf verschillende ontwerpen

De Everything Apple-cadeaukaarten zijn voorzien van een speciaal ontworpen logo. Het mooie is dat je, bij het aanschaffen ervan, zelf een ontwerp uit kan kiezen. Je hebt als consument de keuze uit vijf verschillende ontwerpen.

Via deze link kun je een cadeaukaart kopen. Je kunt zelf bepalen welk bedrag er precies op staat. Je hebt de keuze uit bedragen tussen de €10 en €250. Standaard opties zijn €25, €50 en €100.