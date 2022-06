Apple gaat als de brandweer: iPhone domineert wereldwijde smartphonemarkt

De smartphones van Apple bleken in april zeer populair. Uit extern onderzoek komt naar voren dat de iPhone de mondiale smartphonemarkt kaapt. Binnen de top tien komen namelijk vijf verschillende modellen naar voren. Daarnaast zijn het Zuid-Koreaanse merk Samsung en het Chinese merk Xiaomi ook goed vertegenwoordigd.

Dit soort marktonderzoek wordt vaak uitgevoerd door Counterpoint Research en dat is nu wederom het geval. De marktonderzoeker laat weten dat de vijf iPhone-modellen, in de top tien best verkochte smartphones, goed zijn voor 89 procent van de verkoop bij Apple. Dat is een hoog aantal; de genoemde Samsung-modellen beslaan slechts 22 procent.

Apple en 5G doen het goed

Daarnaast komt er nog een ander opvallend feit naar voren. Consumenten lijken warm te lopen voor smartphones met 5G aan boord, aangezien het aantal modellen met support voor die netwerkstandaard bijna verdubbeld is. Het kan natuurlijk ook zijn dat sommige mensen gewoon altijd een nieuwe iPhone halen en dat het aantal 5G-modellen daardoor kunstmatig toeneemt. Dit hoeft niet te betekenen 5G daadwerkelijk de voorkeur geniet.

In totaal beschikken zeven modellen over de 5G-standaard, terwijl dat in dezelfde maand vorig jaar nog vier versies waren. Het kleine succes dat 5G boekt kan ook toe te schrijven zijn aan het feit dat sommige goedkopere toestellen de optie aanbieden. Daardoor is de technologie betaalbaar en dus bereikbaar.

De populairste kindjes van de klas

De iPhone 13 is de populairste iPhone die Apple momenteel heeft. Die versie wordt op de voet gevolgd door de 13 Pro en 13 Pro Max, gevolgd door de iPhone SE. Dat laatste model deed het voornamelijk goed in Japan. Binnen de top tien is de iPhone 12 de hekkensluiter voor het bedrijf uit Cupertino.

Verder valt op dat consumenten veel vaker kiezen voor smartphones die relatief goedkoop zijn, zoals de Samsung Galaxy A13, A03 Core en A53 5G. Dit zijn geen vlaggenschepen, maar bieden vaak wel een zeer mooie prijs-kwaliteitverhouding.

Counterpoint Research