Apple rolt derde betaversies iOS 15.6, macOS 12.5 en meer uit

Ontwikkelaars kunnen niet alleen aan de slag met iOS 16, macOS 13 Ventura en alle andere nieuwe besturingssystemen. Apple rolt namelijk ook de derde betaversies van iOS 15.6, macOS 12.5 en meer uit.

Wanneer de volledige updates precies verschijnen is nog niet bekend. Wel weten we dat Apple via deze weg voornamelijk problemen oplost. Nieuwe functionaliteiten worden bewaard voor de herfst.

Apple rolt beta’s iOS 15.6, macOS 12.5 en meer uit

Ontwikkelaars kunnen aan de slag met iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7, tvOS 15.6 en macOS 12.5. Het gaat hierbij om de derde betaversie voor ontwikkelaars. De eerste verscheen op 18 mei, de tweede op 31 mei en de derde dus op 14 juni. Er zit wat dat betreft aardig wat schot in de zaak. Niet heel vreemd, want de nieuwe besturingssystemen zijn voornamelijk bedoeld om problemen op te lossen. Uiteraard worden nieuwe toevoegingen en functionaliteiten bewaard tot de nieuwe besturingssystemen die deze herfst verschijnen.

Apple heeft de nieuwe betaversies gekoppeld aan de volgende build numbers:

iOS 15.6 | 19G5046d

iPadOS 15.6 | 19G5046d

macOS 12.5 | 21G5046c

watchOS 8.7 | 19U5046b

tvOS 15.6 | 19M5046c

Naast de bovenstaande besturingssystemen heeft Apple ook de software voor HomePod in beta zitten. Het gaat ook hierbij om versie 15.6.

Hoe installeer je als ontwikkelaar de beta?

Ontwikkelaars kunnen de betaversies nu dus al installeren. Via het Apple Developer Center is het mogelijk om het desbetreffende besturingssysteem binnen te halen. Uiteraard moet je al toegang hebben tot het testprogramma om de nieuwe versies te installeren. Het is natuurlijk ook mogelijk om een over-the-air update uit te voeren op het desbetreffende apparaat zelf.

Op je iPhone ga je bijvoorbeeld naar Instellingen -> Algemeen -> Software-update. Gebruik je een Mac ga je naar Apple Logo -> Systeemvoorkeuren -> Software-update.

De verwachting is dat Apple binnen de komende dagen de nieuwe versies ook beschikbaar stelt voor het publiek. Gebruikers met toegang tot het Apple Beta Software Programma kunnen daardoor ook al aan de slag gaan met de nieuwe software.