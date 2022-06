Alle Apple Arcade games die in juni 2022 gaan verschijnen

Juni is niet alleen de maand van WWDC 2022, maar ook de maand waarin we een hoop nieuws kunnen verwachten op de diensten van Apple. Niet alleen op Apple TV+, maar ook op Apple Arcade.

De gamedienst van Apple krijgt er ook in juni 2022 weer een paar heerlijke titels bij. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij.

Apple Arcade: de titels van juni 2022

Apple Arcade-gebruikers kunnen, tot nu toe, vier nieuwe titels verwachten op de gamedienst. Drie daarvan zijn Originals en één is een bekende klassieker uit de App Store.

Frogger and the Rumbling Ruins | 3 juni

Frogger and the Rumbling Ruins is de eerste game die deze maand verschijnt op Apple Arcade. Het is een driedimensionale puzzelgame waarin je als speler Fogger door 100 verschillende levels moet leiden. Zegt je misschien niet heel veel, maar na het zien van onderstaande beelden krijg je wellicht zin om het te gaan spelen.

Leuk feitje: dit is de opvolger van de game Frogger in Toy Town.

Jigsaw Puzzle+ | 10 juni

De App Store-klassieker waar we het over hadden is Jigsway Puzzle. Uiteraard wordt de game voor Apple Arcade uitgebracht in een plus-variant. Geen gedoe met in-app aankopen en reclame, dus. In het spel ga je lost met verschillende puzzels van iconische merken als Disney en Hasbro.

Cooking Mama: Cuisine | 17 juni

Cooking Mama is een populaire-gamefranchise die oorspronkelijk uit Japan komt. De spellen waren, voornamelijk op de Nintendo DS en Nintendo Wii, bijzonder populair. In het spel moet je bepaalde gerechten klaarmaken. Je kunt natuurlijk super makkelijk de instructies volgen en doorgaan naar het volgende gerecht. Je kunt ook jezelf omtoveren tot een ware chef en de recepten tot in de puntjes perfectioneren. Iets dat Cooking Mama: Cuisine je dan ook zonder twijfel gaat bieden.

Air Twister | 24 juni

Air Twister is tot nu toe de laatste Apple Arcade-titel die je in juni kunt verwachten. Het is een vermakelijke en vrij laagdrempelige shooter om de tijd kort te doden. Even als je op een gerecht in de keuken of de bus staat te wachten. Ideaal voor fans van het genre.

Alles over Apple Arcade

Apple Arcade is een dienst waarmee je, voor het bedrag van €4,99 per maand, toegang krijgt tot een groot aanbod aan games. Deze zijn zowel op je iPhone als iPad en Mac te spelen. De games hebben geen reclame in zich en in-app aankopen zijn niet aan de orde. Ideaal voor een ieder die lekker een spelletje wilt spelen en niet onnodig verstoord wilt worden.

