Apple heeft gebruikers met App Store 1,5 miljard dollar bespaard

Apple gebruikt tools om te voorkomen dat gebruikers van de App Store trappen in malafide praktijken van onbetrouwbare ontwikkelaars. Het bedrijf slaagde erin meer dan 1,6 miljoen riskante en onbetrouwbare apps hun gang te laten gaan in de digitale winkel. Dat scheelt gebruikers van de downloadwinkel een hoop ellende.

Die ellende is natuurlijk in geld uit te drukken. Het bedrag dat Apple hierop zet is bijna 1,5 miljard dollar. Dat laat het bedrijf weten in een recent gepubliceerd persbericht, waarin het ingaat op de frauduleuze manieren van werken. De data die de fabrikant presenteert, komt voort uit eigen onderzoek.

Apple voorkomt veel ellende

Met de eigen tools ontdekte Apple in 2021 bijvoorbeeld meer dan 34.000 apps, die verborgen features hadden. Die kregen daardoor geen plekje in de downloadwinkel. De iPhone-maker zag dat ontwikkelaars 157.000 spam- of namaakapps aanleverden. Verder blokkeerde het bedrijf 343.000 apps vanwege schendingen van het privacybeleid.

Daarnaast moesten 800.000 frauduleuze ontwikkelaarsaccounts het onderspit delven. Zo’n 155.000 apps werden later alsnog verwijderd, omdat ontwikkelaars achteraf de functionaliteit veranderden. Ook blokkeerde Apple 63.500 illegale apps en verdwenen er zo’n 3,3 miljoen applicaties die via het Enterprise Developer Program arriveerden.

Het zijn niet alleen de ontwikkelaars

De aandacht gaat nu voornamelijk uit naar ontwikkelaars, oftewel de bron van apps. Maar het bedrijf verwijderde 170 miljoen accounts van consumenten. Ook slaagde het erin te voorkomen dat gebruikers 118 miljoen van dit soort fraudeleuze accounts aanmaakten. Oplichters proberen mensen dus op verschillende manieren te pakken.

Tot slot blokkeerde Apple zo’n 94 miljoen reviews en meer dan 170 miljoen beoordelingen, die niet voldoen aan de standaarden. Apple zorgde er tevens voor dat 3,3 miljoen gestolen betaalkaarten niet elders gebruikt konden worden. Verder verbande het nog zo’n 160.000 accounts, die geen transacties meer kunnen maken.

Apple benadrukt dat de App Store vaak door derde partijen aangewezen wordt als een veilige plek. Het bedrijf doet er alles aan om die plek veilig te houden.

