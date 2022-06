Gelekte AirPods Pro 2 tonen flinke verbeteringen, USB-C en meer

Op 30 oktober 2019 maakte de wereld kennis met de AirPods Pro. De oordopjes van Apple, met ruisonderdrukking, groeide in de loop der jaren uit tot een groot succes. Tijd voor een opvolger.

In de wandelgangen zijn al tijden geluiden te horen over de Apple AirPods Pro 2, maar tot nu toe zagen ze het daglicht nog niet. Betrouwbare bron 52Audio laat echter weten dat dit niet lang meer kan duren en komt met nieuwe informatie over de oordopjes.

Apple AirPods Pro 2 uitgelekt

De Apple AirPods Pro 2 zijn uitgelekt. Met behulp van verschillende bronnen weet 52Audio een hoop informatie naar buiten te brengen over de nieuwe oordopjes. Men verwacht een grote stap op het gebied van geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en nog heel veel meer.

Die verbeterde geluidskwaliteit is afkomstig van een andere SiP. Die afkorting staat voor Session Initiation Protocol. Dit protocol maakt multimediacommunicatie mogelijk. Volgens de bron van dit verhaal is deze verbeterde versie dusdanig goed, dat consumenten een duidelijk verschil zullen merken in de geluidskwaliteit. Dat geldt overigens ook voor de actieve ruisonderdrukking. De Apple AirPods 2 beschikken over een aanpasbare variant, die de onderdrukking af kan stellen op de gebruiker en zijn omgeving.

Naast het gebruik van een betere SiP, zijn de oordopjes ook voorzien van de H1-chip. Betere Zoek mijn-functionaliteiten zijn via deze weg te gebruiken op de oordopjes. Daarnaast zorgt de chip ervoor dat de Apple AirPods Pro 2 beter kunnen presteren en minder verbruiken.

Qua ontwerp zal men de nieuwe oordopjes goed herkennen. Op basis van de informatie heeft 52Audio een render gemaakt van de AirPods Pro 2, die niet veel verschillen van hun voorganger. Het enige grote verschil dat te zien is zal de USB-C aansluiting van het doosjes zijn. Deze is ook op te laden met MagSafe.

Tijd voor een upgrade

De verwachting dat Apple dit jaar de AirPods Pro 2 op de markt brengt is er al langer. Niet heel gek, gezien het huidige model alweer drie jaar oud is. Zoals gezegd hebben de oordopjes voor veel succes gezorgd, maar lijkt een upgrade wel echt nodig te zijn. Zo weten de AirPods 3, die eerder dit jaar verschenen, het van de Pro te winnen op gebied van geluidskwaliteit.

Benieuwd hoe goed wij die oordopjes vinden? Check via de bovenstaande link dan zeker even onze review.