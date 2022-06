Amazon Prime Day 2022: op deze dagen strooit de webshop met korting

Amazon maakt bekend wanneer Amazon Prime Day 2022 plaatsvindt. Opmerkelijk genoeg duurt de Prime ‘Day’ twee dagen en is het vreemd om te zien dat het bedrijf niet het woord ‘Days’ gebruikt voor het koopevenement. Maar goed, dat zijn details, het draait uiteindelijk allemaal om de deals die het bedrijf aanbiedt.

Dit jaar vindt Amazon Prime Day plaats op zowel 12 als 13 juli 2022. Dat maakt het bedrijf bekend via een persbericht. Dit jaar vindt het koopevenement iets later plaats dan vorig jaar. Toen viel het in juni, maar dit keer behoudt de verkoper tenminste de zomer aan als moment. In 2020 verschoof het bedrijf de koopjesjacht naar oktober.

Amazon Prime Day 2022

Om Amazon Prime Day is veel te doen. Naast Black Friday en Cyber Monday is dit één van de betere momenten in het jaar waarop je veel spullen met korting koopt. Dat geldt overigens niet alleen voor de producten van het bedrijf zelf, maar natuurlijk ook voor producten die het bedrijf van andere fabrikanten verkoopt.

De eerste deals beginnen overigens al op 21 juni. Dan koop je voornamelijk items als Kindles en Echos met een flinke korting. Helaas weten we nog niets over de deals die we kunnen verwachten tijdens het koopevenement. Maar de retailer laat wel weten dat we de “laagste kortingen tot op heden” kunnen verwachten.

Korting, korting en korting

Die korting krijg je onder meer op producten van Beats, Bose, Sony en iRobot, om maar wat voorbeelden te geven. Als we kijken naar voorgaande jaren, dan waren er vooral mooie prijzen voor een aantal productcategorieën. Denk dan aan televisies, koptelefoons met noise-cancelling en robotstofzuigers.

Verder kun je promoties verwachten rondom allerlei Amazon-diensten. Denk dan aan Prime Gaming en natuurlijk de streamingdienst voor muziek. Het evenement vindt in verschillende landen plaats, waaronder Nederland en België. 12 juli laat nog even op zich wachten, dus bereid je ondertussen goed voor.