AirTag bezorgt Apple succes, maar is het genoeg voor een nieuw model?

Ruim een jaar nadat we hem voor het eerst te zien kregen is de AirTag bijna niet meer weg te denken. Apple lijkt, ondanks de controversie, veel succes te boeken met zijn kleine ultra-wideband trackers.

In het afgelopen jaar heeft Apple al miljoenen exemplaren weten te verkopen. De verwachting is dat dit getal, in het komende jaar, nog eens met 75% gaat groeien. Is het genoeg voor een opvolger?

Apples succes met de AirTag

Voor het einde van 2022 heeft Apple maar liefst 35 miljoen AirTag-exemplaren weten te verkopen. Dat is de voorspelling die analist Ming-Chi Kuo het afgelopen weekend deed. Tot nu toe vlogen de kleine trackers twintig miljoen keer over de toonbank. Dat getal gaat de komende maanden dus nog flink stijgen.

Dat heeft onder andere te maken met het feit dat steeds meer consumenten het nut van de AirTag in gaan zien. Alleen al in mijn eigen omgeving, waar ik in het begin toch redelijk vreemd werd aangekeken, lijkt interesse steeds meer te groeien. Ik kom persoonlijk meer rugzakken, sleutelbossen en zelfs kinderen (ja, echt!) tegen met een AirTag. Maar is het succes groot genoeg voor een nieuw model?

🥸 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Genoeg voor een nieuw model?

Als we Ming-Chi Kuo mogen geloven gaat het in ieder geval wel de goede kant op. De betrouwbare analist denk dat “als de AirTag-verschepingen blijft groeien, Apple een tweede generatie gaat ontwikkelen”. De hardware zal bij zo’n tweede generatie niet zo heel veel veranderen, maar de software biedt nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo zijn er in de loop der tijd steeds meer verhalen opgedoken van kwaadwilligen die de AirTag misbruikten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022

De grootste zorgen die men heeft is de gemakkelijke manier waarop de AirTag gebruikt kan worden om mensen te stalking. Apple heeft al een aantal van die problemen aangepakt, maar lijkt het volledige probleem nog niet opgelost te hebben. Een nieuw model zal dit wel echt aan moeten pakken.