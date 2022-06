Adobe rolt nieuwe functionaliteiten Premiere Pro uit voor Mac

Adobe heeft een nieuwe update uitgerold voor Premiere Pro. Het bewerkingsprogramma beschikt hierdoor over een aantal nieuwe, handige, functionaliteiten.

Het gaat om de zogeheten June 2022-update die je vanaf nu kunt downloaden voor je Mac.

Nieuwe functionaliteiten voor Adobe Premiere Pro

Dankzij de nieuwe update krijgt Adobe Premiere Pro voor de Mac niet alleen nieuwe functionaliteiten. Bestaande functies worden middels deze update ook verbeterd. Adobe voorziet de Essentials-workspace bijvoorbeeld van nieuwe knoppen voor kleur, effecten en Essential Graphics. Daarbij zijn er ook verbeteringen doorgevoerd in de opties die geoptimaliseerd zijn voor social media. Het is bijvoorbeeld makkelijker om video’s in portretmodus te bewerken.

Nieuw is de functionaliteit Proxy Badges wat helpt bij het definiëren van de bron en mediabestanden. Het geeft gebruikers ook direct de optie om een watermerk toe te voegen aan die bestanden. De update zorgt ervoor dat consumenten ook direct de mogelijkheid krijgen om nieuwe overlopen, omlijningen en schaduwen te gebruiken voor tekst.

Gebruikers met een Apple Silicon Mac halen voordeel uit de nieuwe update. Premiere Pro beschikt over nieuwe GPU-acceleratie effecten en verbeterde H.264 en HEVC encoders. Adobe voegt daar overigens ook ondersteuning voor de RED V-RAPTOR camera aan toe.

Wat kost het programma je precies?

Premiere Pro behoort tot één van de beste opties op het gebied van videobewerking. Dat mag overigens ook wel, want het programma is alles behalve goedkoop. Al zijn veel mensen die anno 2022 niet weten wat het ze precies kost. Belangrijk om te weten is dat je, in tegenstelling tot vroeger, de software niet meer volledig aanschaft. In plaats daarvan sluit je in de Creative Cloud, de bibliotheek van Adobe, een lidmaatschap af.

De volgende abonnementen zijn beschikbaar:

Jaarlidmaatschap met maandelijkse betaling | €24,19 per maand

Jaarlidmaatschap met jaarlijkse betaling | €290,17 per jaar

Maandlidmaatschap | €36,29 per maand

Consumenten die al toegang hebben tot Adobe Premiere Pro kunnen de update direct binnenhalen en de nieuwe functionaliteiten gebruiken.