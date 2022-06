Adobe Photoshop is eindelijk gratis te gebruiken, maar daar heb jij even niets aan

Adobe Photoshop, het meest populaire programma voor fotobewerking, hoeft eindelijk geen geld meer te kosten. Sinds kort is het mogelijk om het programma gratis te gebruiken, maar daar heb jij eigenlijk niets aan.

Er zit dus, tot nu toe, een ‘maar’ aan dit hele verhaal. Adobe Photoshop is namelijk alleen gratis te gebruiken in Canada. En dat is helaas nog niet alles.

Adobe Photoshop gratis, maar…

Het is misschien een domper, maar Adobe Photoshop is op dit moment alleen in Canada gratis te gebruiken. Jammer voor de enthousiastelingen uit Nederland, maar er is nog geen reden tot paniek. Het bedrijf laat zelf namelijk weten dat het gaat om een test waarin het zogeheten freemium model geprobeerd wordt. Een model dat bepaalde dingen wel echt iets anders aanpakt dan de betaalde versie van Photoshop.

Ten eerste kunnen consumenten het programma alleen nog online gebruiken. Waar de betaalde versie op je Mac of Desktop staat, zal je op deze manier vanuit de browser moeten werken. Deze versie van Adobe Photoshop zit wel iets anders in elkaar en beschikt bijvoorbeeld niet over alle bekende functionaliteiten. Al laat Amerikaanse website The Verge weten dat er wel degelijk veel te doen is in de gratis versie.

Dat aanbod aan functionaliteiten gaat de komende tijd overigens wel groeien. Adobe Photoshop stelt op den duur nieuwe functionaliteiten beschikbaar die, je voelt ’em al aankomen, wel geld gaan kosten. Welke dat precies zijn, hoeveel ze gaan kosten en wanneer ze verschijnen weten we echter nog niet.

Er is toch al een webversie?

Komt Adobe Photoshop voor web je bekend voor? Dan zit je er zeker niet naast. Eind vorig jaar introduceerde Adobe ook al een webversie van het bewerkingsprogramma. Dit ging echter om een uitgeklede versie van de betaalde variant. Eentje die dus niet voor iedereen beschikbaar was. Door het ontbreken van verschillende functionaliteiten is deze versie niet persé te gebruiken voor heel veel zaken. Al kan het natuurlijk wel makkelijk zijn om, on the road, een aantal wijzigingen door te voeren.

Zoek jij overigens nog een goede applicatie om documenten te scannen met je iPhone? Dan is de bovenstaande app van Adobe ook zeker de moeite waard!