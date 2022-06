15-inch MacBook met M2 en M2 Pro-chips verwacht in 2023

Sinds Apple de M2-chip heeft aangekondigd vliegen de geruchten over toekomstige laptops ons om de oren. Waar eerder werd gesproken over de comeback van het 12-inch model, zijn de pijlen nu gericht op de 15-inch MacBook.

Ming-Chi Kuo, een betrouwbare bron op dit gebied, spreekt zijn verwachtingen voor de nieuwe laptop uit. Zo verwacht hij niet alleen dat een M2-optie, maar ook een M2 Pro-optie het daglicht zal zien.

In 2023 brengt Apple een 15-inch MacBook op de markt, zo meldt Ming-Chi Kuo in een tweet. De laptop, die hoogstwaarschijnlijk de Air-titel laat vallen, zal de consument iets te kiezen geven. Volgens de analist verschijnt de laptop zowel met een M2-chip al met een M2 Pro-chip.

Prediction updates:

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022