Instapmodel 13-inch M2 MacBook Pro loopt tegen SSD-problemen aan

Wanneer je gaat voor het instapmodel model van de 13-inch M2 MacBook Pro, moet je rekening houden met een specifiek probleem. Het 13-inch model, dat een SSD van 256 GB aanbiedt, heeft namelijk lagere lees- en schrijfsnelheden dan dezelfde versie uit de vorige generatie. Dat blijkt uit tests van verschillende YouTube-kanalen.

Onder meer Max Tech en Created Tech namen de M2 MacBook Pro onder de loep en trokken die conclusie. De testers gebruikten hiervoor de Blackmagic Disk Speed Test-app. Uit de resultaten komt naar voren dat de SSD in dit basismodel een lees- en schrijfsnelheid heeft van ongeveer 1.450 MB per seconde.

M2 MacBook Pro is langzamer?

Is dat een groot probleem? Daar kun je wel van spreken. In vergelijking met het basismodel uit de vorige generatie is dat bijvoorbeeld een verschil van vijftig procent in leessnelheid. Daarnaast is de schrijfsnelheid ook dertig procent trager. Dat zijn geen getallen waar je vrolijk van wordt wanneer je een nieuwe MacBook Pro koopt.

Vooralsnog lijkt het erop dat alleen het basismodel hier last van heeft. De M2 MacBook Pro met een SSD van 512 GB heeft namelijk lees- en schrijfsnelheden die vergelijkbaar zijn met dezelfde M1-modellen. Maar daar moet je dus wel een paar honderd euro extra voor uittrekken, dat nu haast als een verplichting aanvoelt.

Waarom doet Apple dit?

Het is niet duidelijk waarom Apple dit doet. Je zou dit kunnen verklaren aan de hand van de aanhoudende chiptekorten in techland, maar dat kan niet het complete verhaal zijn. Het bedrijf is door Amerikaanse media om commentaar gevraagd, maar op moment van schrijven blijft een reactie helaas uit.

Wanneer een computer een trage(re) SSD heeft, dan kan het volbrengen van bepaalde taken langer duren. Over het algemeen zijn de prestaties wat minder. Ook wanneer je bestanden wil kopiëren naar een externe schijf, dan kost dat wat meer tijd. Hopelijk heeft Apple hier dus een goede reden voor.