Helaas, de 12-inch MacBook is alles behalve een zekerheidje

Na de aankondiging van de nieuwe M2 MacBook Air begon direct het balletje te rollen rondom een ander model. Volgens Bloomberg zou Apple zich klaarmaken voor de comeback van de 12-inch MacBook.

Toch lijkt de komst van de kleine compacte laptop geen zekerheid te zijn. Dat is in ieder geval wat betrouwbare bron Ross Young vandaag naar buiten brengt.

Geen 12-inch MacBook?

Gezien zijn expertise op het gebied van beeldschermen heeft Ross Young makkelijk onderzoek kunnen doen naar de 12-inch MacBook. Volgens de CEO van de DSCC zijn in ieder geval de leveranciers van Apple niet bekend met de zaak. Een lastig verhaal. Waar één betrouwbare bron zegt dat de laptop komt, zwakt de ander het idee dus af. “Apple’s strategie voor Notebooks is op dit moment 13-inch of groter”, zegt hij in een tweet voor Supervolgers.

Het is opvallend dat de twee meest betrouwbare bronnen op dit gebied elkaar tegenspreken. Al kan er wel degelijk een logische verklaring voor zijn. De bronnen van Mark Gurman (Bloomberg) kunnen bijvoorbeeld bij een heel ander deel van het project betrokken zijn. We weten in ieder geval dat de bronnen van Ross Young voornamelijk gericht zijn op de beeldschermen van de modellen.

Gezien de 12-inch MacBook pas eind 2023 of begin 2024 wordt verwacht, kan er in de tussentijd nog veel veranderen. We weten wat dat betreft ook pas over een lange tijd wie van de twee het bij het juist eind heeft. Een zekerheid is het echter niet.

💡 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

M2 MacBook Air komt eraan

De M2 MacBook Air, de nieuwe laptop van Apple, komt onze kant op. De laptop is vanaf volgende maand beschikbaar in Nederland. Het is voorzien van een nieuw ontwerp, gewapend met de M2-chip van Apple én beschikt over iets meer aansluitingen. Al met al een aardige upgrade die, als we heel eerlijk zijn, ook wel nodig was.

