Is WWDC 2022 hét podium voor de gloednieuwe MacBook Air?

Er is een kans dat Apple, tijdens de WWDC 2022 keynote van volgende week, zijn nieuwe MacBook Air laat zien. Belangrijker nog: de kans is vrij groot dat we kennis maken met de tweede generatie Apple Silicon.

Dat is in ieder geval wat Mark Gurman, journalist van Bloomberg, verwacht. Hij sprak zijn verwachtingen gisteren uit in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief.

Nieuwe MacBook Air tijdens WWDC 2022

Niet alleen de MacBook Air, maar ook Apple Silicon kan volgende week op een upgrade rekenen. Volgens Mark Gurman is Apple van plan om tijdens WWDC 2022 ook hardware te laten zien. Dat zal volgens de journalist dan vooral aan de Mac-kant van Apple’s aanbod zijn. Gezien bijna alle modellen inmiddels voorzien zijn van een upgrade is de kans erg groot dat de MacBook Air het apparaat is dat de upgrade gaat krijgen.

“Apple lanceert de volgende MacBook Air, met M2-chip, tijdens WWDC 2022”

Verschillende ontwikkelaars hebben volgens Gurman al gezien dat medewerkers een nieuwe generatie MacBook Air gebruiken voor hun applicaties. Dit gebeurt doorgaans om de nieuwe hardware, voor de aankondiging, te testen.

Problemen voor de laptop

Het plan om de MacBook Air met M2-chip te lanceren ligt volgens Gurman al langer op tafel. Toch wordt het op dit gebied nog wel een beetje spannend. Door verschillende lockdowns in China loopt Apple qua productie tegen problemen aan. Het Amerikaanse bedrijf zal zijn nieuwe laptop volgende week kunnen laten zien, maar het is dan wel de vraag hoelang het duurt voor hij op de markt verschijnt.

Het is in ieder geval niet de eerste keer dat we dergelijke geruchten horen. Verhalen over een MacBook Air met een vernieuwd ontwerp, net zoals de MacBook Pro deze vorig jaar kreeg, gaan al langer rond. Een aankondiging tijdens WWDC 2022 gaat gepaard met die verhalen. Uiteraard moeten we de informatie op dit moment nog met een klein korreltje zout nemen. Of Apple volgende week daadwerkelijk zijn nieuwe laptop, en M2-chip, laat zien zal de tijd ons leren.

